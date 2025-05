El juez Pérez Minaya, sobre la maniobra de Gallardo para ser aforado: "Me chirría tanto como jurista y, sobre todo, como ciudadano"

Madrid - Publicado el 25 may 2025, 15:53 - Actualizado 25 may 2025, 16:01

Los casos judiciales que acucian al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han seguido escribiendo un nuevo capítulo en los últimos días cuando la juez de instrucción de Badajoz que investiga la adjudicación a dedo del puesto en la Diputación pacense a David Sánchez decidía abrir juicio oral imputando al hermano del presidente por tráfico de influencias y prevaricación.

También sigue avanzando la instrucción del juez Peinado en el caso Begoña Gómez. La semana que comienza mañana pasarán por el juzgado número 41 de Madrid, el excoordinador de Personal de Moncloa, Raúl Díaz y el presidente ejecutivo de Telefónica y expresidente de Indra, Marc Mutra.

El miércoles 28, se producirán las testificales que acordó en abril de varios responsables de las empresas que financiaron el software de la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

el aforamiento de miguel Ángel Gallardo

En el caso del hermano, de David Sánchez Pérez Castejón, hay una segunda pata y que no es otra que la que afecta a Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas en Extremadura y presidente de la Diputación de Bajadoz. Gallardo decidía esta semana entrar en la Asamblea de Extremadura ocupando un escaño que no le corresponde y para lo que han tenido que renunciar cinco personas que iban por delante en la lista del PSOE extremeño.

¿Para qué quiere ser diputado y por qué se salta a compañeros que iban por delante en esas listas?Para ser aforado, lo que impedirá que la jueza del caso, Beatriz Biedma, que también le imputa al igual que al hermano de Sánchez, le pueda juzgar y tenga que ser el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que tendría que pedir el suplicatorio a la Asamblea extremeña.

Ahora surgen otras dudas, ¿su aforamiento es efectivo desde el instante que tiene el acta de diputado o será efectivo cuando prometa el cargo?

Para saber si Miguel Ángel Gallardo adquiere el aforamiento antes del auto de su procesamiento, lo primero habría que acudir primero al reglamento de la Asamblea de Extremadura y después analizar si hay algún tipo de jurisprudencia. Es verdad que tenemos el caso de políticos aforados que a mitad del partido, en medio de una causa, han dejado de ser aforados, pero esta maniobra del líder de los socialistas extremeños es mucho menos común.

"Reconozco que no tengo ningún precedente en la mente, porque efectivamente, hay casos que afectan aforados, pero que de una manera tan evidente, una persona en el minuto antes de que se dice un auto de procesamiento adquiera o fuerce un mecanismo para adquirir esa condición de aforado, yo de esos casos no conozco ninguno. Este sería el primero", asegura en Mediodía COPE Fin de Semana, Javier Pérez Minaya, juez decano de los juzgados de Huelva.

Añade el juez que "dudo que haya jurisprudencia, por tanto, al respecto. Sobre si adquiere la condición de aforado por recoger el acta o en el momento en el que jura o promete el cargo, ese es un tema muy interesante, efectivamente. El reglamento parece indicar que hasta que no se produce la jura o promesa no se adquiere la condición de diputado autonómico, pero es una cuestión que me temo, como tantas otras, va a quedar para resolver por los órganos judiciales en este caso".

"ME CHIRRÍA COMO JURISTA Y COMO CIUDADANO"

¿Le ha sorprendido una maniobra tan descarada que un político haga dimitir de su cargo a una diputada, que luego obliga a los cuatro siguientes de la lista a renunciar para ser diputado autonómico y así conseguir el aforamiento? "Me ha sorprendido como jurista veterano y me ha sorprendido simplemente como ciudadano o espectador. No me gusta meterme en los casos que que van a ser enjuiciados por otros compañeros". Muchas veces, en temas que he llevado yo, han salido publicadas cosas u opiniones que no se ajustan desde luego a la realidad. Pero sí es cierto que como ciudadano, desde luego, esta maniobra es un poco sorprendente. Me sugiere o me llama la atención cómo una persona utiliza una ventaja del sistema para elegir al juez. Eso es lo que a mí me tira para atrás, y me chirría tanto como jurista como sobre todo como ciudadano, porque el juez ordinario predeterminado por la ley es el que nos corresponde a todos. Cuando digo a todos, digo incluso a nosotros jueces y magistrados que sí somos aforados por ley en principio para hechos cometidos en ejercicio en nuestros cargos", subraya el juez decano de los juzgados de Huelva.

Javier Pérez Minaya rechaza la operación que esconde la maniobra. "Cuando se busca con esta operación cambiar el tribunal de enjuiciamiento, me parece ética y estéticamente inaceptable porque no solo produce una sombra de sospecha sobre ese investigado que realiza estos hechos, es decir, esto no es algo espontáneo evidentemente. Aquí hay una cadena de circunstancias realizadas en un tiempo récord que sugiere que esto está premeditado".