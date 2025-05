"Reducir la jornada laboral a 37 horas y media llevará a muchas empresas al cierre"

Publicado el 25 may 2025, 11:25 - Actualizado 25 may 2025, 11:26

Es la primera mujer que se ha puesto al frente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. "Yo soy PYME, con 23 años acabé mi formación de licenciada en Derecho, monté mi pequeño despacho, ha ido creciendo poco a poco hasta ir ganando cada vez más tamaño con todo el esfuerzo y con lo que cuesta empezar de cero como tanto pequeño empresario que hay en España y que cada vez nos ponen más complicado". Es Ángela de Miguel y ha pasado este domingo por los micrófonos de Fin de Semana.

Las cifras invitan a la preocupación: en el año 2024, medio millón de los pequeños y medianos negocios trabajaron a pérdidas: "Tenemos un esfuerzo fiscal, que cae sobre todo en la PYME, de un 37%, en la UE es de un 25%... y estamos con la novedad de las 37 horas y media de jornada laboral que confío en que los parlamentarios no lo aprueben porque llevaría a muchas empresas al cierre".

Según los datos que manejan desde CEPYME, las microempresas se han reducido en un 0,5%: "A veces la macro indica que España va muy bien pero cuando descendemos al terreno vemos cómo la empresa más pequeña, la que vertebra pueblos y ciudades y hace mejor nuestro día a día, están desapareciendo".

Cree De Miguel que, muchas veces, la imagen de empresario que circula en el imaginario colectivo es limitada: "Hablamos de empresario y nos cuesta visibilizar la realidad de la empresa española: el 99% somos PYMES. Por ejemplo, muchos oyentes en este mes de mayo, de María, habrán ido a comprar a la floristería flores... lo vemos como un florista, pero no como un empresario: los tenemos tan cerca que no los visibilizamos como tales, pero es la realidad del empresario español".



Hay otros asuntos que afectan a las pequeñas empresas, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que este año alcanzará los 1.184 euros: "La empresa más pequeña en España no lo puede soportar. Tenemos los datos de los cierres. Es una injerencia del gobierno que está legislando y hurtando la capacidad de decisión dentro del diálogo social que tenemos empresas y trabajadores".

En conversación con Cristina López Schlichting, la nueva presidenta de pequeños y medianos empresarios se ha referido a los preocupantes datos de absentismo laboral en nuestro país: Un millón y medio de personas faltan a su puesto de trabajo cada día, un 22% sin parte médico.

"Es uno de los gravísimos problemas que tenemos las empresas en España. Las cifras están creciendo de forma exponencial. Hay distintas causas pero hablamos de que, en muchas empresas, un 10-12% de la plantilla no acude. Pero en las empresas pequeñas, con uno o dos trabajadores, si no acuden al puesto la empresa no puede abrir".

