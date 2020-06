Abascal llama dictador a Jorge Javier y le advierte: "No te lo vamos a permitir, millonario progre"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha realizado unas duras declaraciones desde su cuenta de Twitter dirigidas al presentador de Mediaset Jorge Javier Vázquez. Después de la tremenda bronca que Vázquez y la tertuliana de su programa Belén Esteban protagonizaron el fin de semana cuando discutieron sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis del coronavirus, la polémica ha vuelto a 'Sálvame' con las críticas que Jorge Javier ha vertido sobre Vox.

El presentador ha dicho a los que le acompañaban en plató que estaban "confundiendo la libertad con dar alas al fascismo". "¿No os dáis cuenta de que [el de Vox] es un discurso antidemocrático?", ha señalado Jorge Javier, que ha acusado a la formación de Abascal de estar "fuera de la ley, con discursos racistas, homófobos y xenófobos" que "evidentemente es que son delitos". Por último, el presentador ha sido contundente al afirmar que no va a permitir apoyos a Vox en 'Sálvame': "Aquí, en este programa, cuando esté yo delante, y, aunque parezca muy dictatorial, no lo voy a consentir".

Pero las críticas de Jorge Javier no se han detenido allí. El presentador de Mediaset también ha señalado que le parece "terrible" que en España haya programas de televisión en los que "se dé alas" a tertulianos y periodistas que simpatizan con Vox. "Me parece terrible, me parece que no se les debería dar voz. Para mí [Vox] es fascismo puro y duro y voy a intentar por todos los medios que nunca tengan voz en este programa", ha dicho Vázquez, que también ha señalado que permitir la participación de tertulianos próximos a la formación de Santiago Abascal supone "blanquear el fascismo". "Es como si justificamos los asesinatos", ha concluido Jorge Javier.

La reacción de Santiago Abascal en Twitter no se ha hecho esperar. En su mensaje, el líder de Vox ha comparado a Jorge Javier Vázquez con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un: "Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde Telecinco y a allanar el camino de la violencia contra ellos", ha escrito Abascal en referencia al número de votantes que aglutinó su partido en las pasadas elecciones. El presidente de Vox ha terminado con una advertencia: "No te lo vamos a permitir, millonario progre".