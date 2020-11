Jorge Javier desvela los motivos por los que Anabel Pantoja triunfa en Telecinco: "Es muy ridícula"

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a generar polémica con sus sinceras declaraciones en su blog de 'Lecturas'. Tras manifestar abiertamente su opinión política, el presentador ha dedicado sus últimas publicaciones a los Pantoja, ya que la familia no deja de protagonizar todos los espacios de Telecinco desde la entrevista de Kiko Riveraen 'Sábado Deluxe', la que desencadenó los reproches y el enfrentamiento con su madre.

Sin embargo, Isa yAnabel Pantojahan querido mantenerse al margen y no posicionarse en la pelea. Es por esto por lo que la sobrina de la tonadillera está apareciendo diariamente en 'Sálvame', dado que los colaboradores insisten en que se moje y se ponga de parte de su primo o de su tía.

A pesar de ello, Anabel siempre ha sido muy aclamada en el programa del corazón y en los realities, ya que se ha ganado multitud de fans. La repercusión de la colaboradora se debe a que ha conquistado a los espectadores con su naturalidad y espontaneidad, gracias a lo que suele regalar divertidos momentos, los que comenzaron durante el confinamiento con sus clases virtuales de zumba. No obstante, en algunas ocasiones, ella no se ha mostrado muy contenta con su personalidad, en concreto con su inocencia, ya que en multitud de ocasiones se ha convertido en el objetivo de las bromas de sus compañeros.

Una de las más comentadas fue cuando el equipo de 'Sálvame' le desveló que un tal "Jorge Nitales" había llamado al programa para confesar que tuvo una relación con ella. "Si has llamado para decir que yo he estado contigo, llámame Jorge Nitales porque yo no me acuerdo. Aún así, un beso Jorge Nitales", exclamaba Pantoja muy enfadada, sin darse cuenta de que se trataba de una tomadura de pelo por el juego de palabras que formaba el nombre.

Por no olvidar cuando Jorge Javier Vázquez se aprovechó de que estaba aislada en 'Sola/Solo' para contarle una situación ficticia que había sucedido durante su ausencia en casa. "¿Quieres saber lo del Negro? Hay una cosa que no sé si deberías saber", lepreguntó el periodista. Nada más escuchar sus declaraciones, se echó a llorar. "¿Qué pasa Jorge? Por favor, ¡Que me salto la verja!", advirtió. "Le han pillado al salir de casa con cámara oculta y habla de tu padre, de tu madre y de la japonesa", afirmó Kiko Hernández .

La opinión de Jorge Javier

Con el paso de los años, la sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido en una colaboradora habitual en 'Sálvame', una muy buen compañera que, además, atrae a una gran cantidad de audiencia. Ante su popularidad, Vázquez ha querido manifestar por qué cree que la participación de Anabel gusta tanto.

"Se enfada cuando le dicen ‘Nini’. Vamos, que 'ni trabaja ni estudia'. ¿Es una 'Nini' Anabel Pantoja? Pues no lo sé. 'Nini' del todo, no; quizás, un poquito, una 'Ninita', ha comenzado diciendo el comunicador. "Anabel no es mejor ni peor que otras. Es una muchacha que, con pocas habilidades académicas, se ha dado cuenta de que se puede levantar una cantidad de pasta considerable con su gracia y tronío", ha afirmado.

"No me parece mal siempre que sea consciente de las barbaridades que gana por hacer el canelo. Anabel tiene rollo porque es muy ridícula aunque, a veces, se le va la pinza y cree que es la extensión de una trenza de su tía. Ahí radica su grandeza", ha reconocido el periodista, dejando claro que, a pesar de sus palabras, admira a su compañera.

"En esa imagen tan antigua para una niña tan joven. En esos lamentos de fatiga tan exagerados para una muchacha que cuenta con todas sus extremidades y una salud excelente. En ese dramatismo carpetovetónico que queda más jurásico todavía en una época pandémica", ha concluido, mientras dejaba caer que su intensidad es lo que la hace tan especial.