Isabel Pantoja interrumpe 'Sábado Deluxe' y advierte a Kiko Rivera: "No sigas hablando de esto"

Este sábado, Kiko Rivera acudió a 'Sábado Deluxe' para desvelar todos los rumores que rodeaban su vida privada. Es por esto por lo que reconoció que había sido desleal a su mujer, Irene Rosales. Asimismo se abrió en canal y, entre lágrimas, afirmó que se encontraba en un momento personal muy complicado.

Tras escuchar cómo se sentía, los colaboradores opinaron que podría estar pasando por una depresión. En consecuencia, Rivera se mostró muy preocupado, ya que no había hablado de este tema con su madre: "Se estará enterando ahora", aseguró, y así fue.

Acto seguido, a pesar de las confesiones de su hijo, Isabel Pantoja volvió a convertirse en la protagonista del espacio de Telecinco, ya que entró en directo para echarle la bronca. La tonadillera llamó al programa para hablar con Rivera y le pidió que dejara de hablar de esos temas, en concreto de sus adicciones.

"Sigo teniendo dependencia de las drogas. Hay noches que no puedo dormir y hasta lloro. He preferido dejar de trabajar en la noche para no caer en las tentaciones del mundo. A mi me han ofrecido drogas mil veces", desveló el DJ. Fue entonces cuando, sin esperarlo, Pantoja interrumpió el directo para frenar a su hijo.

"Me has dejado sin palabras. Yo no sabía que estabas así de mal, pero sabes que me tienes para todo. Nunca estarás en el subsuelo mientras yo viva", le decía su madre, mientras se encontraba muy dolida por haberse enterado de los problemas de su hijo en una entrevista para la televisión. "No quiero que sigas hablando de estos temas, Francisco, por favor, esto te hace mal, me hace mal", añadió.

"Se están muriendo millones de personas por la pandemia. Lo tuyo no es importante"

Además, la artista se ha mostrado muy en desacuerdo con que su hijo diese esas declaraciones en este momento, ya que considera que, actualmente, están pasando cosas más importantes que sus problemas personales. "Se están muriendo millones de personas por la pandemia. Lo tuyo no es importante", le aseguró Pantoja, dejando claro que su problema no era nada en comparación con lo que estaba pasando en el mundo como consecuencia del coronavirus. "¿De qué estás triste tú? ¿Por qué no hay trabajo? A ti no te va a faltar un plato de lentejas", agregó.

"Hay una pandemia que ha matado a mucha gente y eso es triste y serio. Ahora lo tuyo no es importante", insistió muy tajante. "Lo tuyo tiene solución, pero los que se han ido ya no", repitió, recordando otra vez a las víctimas de la covid-19. "Que se vaya ya este bicho y nos deje vivir, por lo menos a los que nos deje vivos. Tenemos que dar el pésame de todo corazón a todas las personas que han perdido a sus seres querido. Eso es importante", concluyó tras dar una charla maternal a su hijo.