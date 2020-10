Anabel Pantoja desvela cuánto cobra por cada intervención en 'Sálvame': "No me compensa"

A raíz de la polémica entrevista de Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe', la que desencadenó su enfrentamiento con Isabel Pantoja, también ha abierto una brecha entre el DJ y Anabel Pantoja. Por este motivo, la familia está acaparando los espacios de Telecinco con sus múltiples broncas y 'Sálvame' ha pedido la intervención de Anabel para que se pronuncie al respecto.

Sin embargo, la colaboradora se ha mostrado muy ofendida y se ha negado a posicionarse. La insistencia de sus compañeros le ha provocado tal enfado que ha desvelado cuánto cobra por cada intervención que hace en el espacio de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez.

Este jueves, una redactora contactó con la sobrina de la tonadillera para saber si estaría dispuesta a opinar en el programa sobre el conflicto familiar. "A mí no me tiene que convencer nadie. Yo simplemente que no voy a cobrar dinero para entrar en el tema Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Fin", declaró muy segura tras reconocer que prefería "ser más pobre" antes que elegir un bando.

"No está estipulado en un contrato que yo tenga la obligación de entrar", respondió Anabel ante la inistencia del equipo de 'Sálvame'. Dadas sus declaraciones, la ex concursante de 'Sola' creía que, al ser una conversación privada, no se filtraría en el plató del espacio y confesó cuanto le pagaban por cada conexión telefónica en directo.

"Yo no voy a entrar en una guerra entre madre e hijo porque después la perjudicada soy yo. Y por 600 euros no me merece la pena. No me compensa. Me importa más mi familia. Si no lo comprenden tienen un problema. Yo quiero tener una vida tranquila. Si me quieren echar, que me echen. Si es así es porque soy un número para ellos, un pedazo de carne, y eso me daría pena pero sé que es así. Si no me entienden que me echen de la productora", agregó Anabel sin ser consciente de que acababa de hacer público su sueldo por trabajar desde casa, a través de videollamadas, como consecuencia de su rotura de peroné.

El enfado de Belén Esteban

Guiada por el cabreo, la colaboradora citó a algunos de sus compañeros para que entendiesen porque se negaba a hacerlo: "Si hay algo de la hija de Belén Esteban, no se habla, pero de mi familia sí. Y a mí no me da la gana entrar".

Tras escucharla, Esteban se mostró muy dolida y abandonó su puesto de trabajo: "Estoy disgustada. Lo primero es que mi hija no se dedica a esto, a ella no se la tiene que nombrar. Pero me duele más que la nombre ella, porque no me lo merezco y ella lo sabe. Yo no voy de superamiga pero ella sabe que la quiero mucho. Me ha dolido mucho. De mi hija no hablas, habla de tu prima o de tu primo que son los que venden las exclusivas".

"Hoy ha sido una mañana de cojones por parte de la dirección, y si ellos quieren joderme, que me jodan. Si quieren llevare para adelante, que me lleven. Si ellos pretenden que me vaya malamente de este programa enfrentándome con Belén Esteban, no lo van a conseguir. Yo no quería hacer daño a ella ni nada, pero si es así me disculpo, no tenía que haber dicho nada de su hija, aunque tampoco hablé de ella", se justificó Anabel para dejar claro que se trataba de un ejemplo.