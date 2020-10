Kiko Rivera arremete contra Isabel Pantoja y la cuestiona como madre: "No tiene perdón"

Desde la polémica entrevista de Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe', el enfrentamiento con Isabel Pantoja no ha cesado. El tenso momento que están viviendo madre e hijo está siendo el protagonista de los espacios de Telecinco desde hace unas semanas.

El detonante de esta discusión fueron las declaraciones de Rivera, quien confesó que estaba pasando por una depresión y sus problemas con las adicciones. Ante sus palabras, la tonadillera llamó inmediatamente al espacio y pidió a su hijo que dejase de hablar de esas cosas, ya que había problemas "más importantes", además de reprocharle que se hubiera enterado de sus problemas por televisión.

Estos comentarios hundieron a Rivera, quien se ha mostrado muy dolido con su madre desde entonces. Todas las contestaciones y pullas del DJ contra su madre, provocaron que la cantante interviniese en varios espacios de la cadena para defenderse y asegurar que hablaba a diario con sus hijos, dejando a su vez llamativas afirmaciones en 'El Programa de Ana Rosa' y 'Sálvame', como que su hijo estaba teniendo problemas económicos.

Tras días intercambiando reproches en la pequeña pantalla, parecía que las cosas se habían calmado hasta que, en el programa presentado por Ana Rosa Quintana, Pepe del Real contó en exclusiva lo "tensa" que había sido la conversación telefónica entre los protagonistas.

"Quiere hablar con su hijo en persona, porque quiere mirarle a los ojos. Dice que hablando con él va a saber cómo se siente su hijo", contó el periodista. No obstante, este martes, Rivera llamó a 'Sálvame' para desvelar la verdad que se escondía tras el conflicto con Pantoja: "Mi tristeza viene porque mi madre no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre".

"Lo que necesito es a mi madre, no a Isabel Pantoja. Y mi madre no está, porque el personaje de Isabel Pantoja siempre es más. He recibido una llamada de mi madre. Ya estoy harto. Por qué tengo que quedar mal yo cuando he defendido a mi madre a capa y espada, con los problemas con mi hermana, ahí estaba yo, incluso me he metido en líos familiares por defenderlas. Ese lunes no llegó”, empezó contando.

Kiko Rivera en #Salvame : "Mi madre no sabe diferenciar entre ISABEL PANTOJA y ser madre" #televisionpic.twitter.com/y3XsA5g3go — MASPITV (@TVMASPI) October 27, 2020

"Entiendo perfectamente sus motivos. Sé que está cuidando a mi abuela, pero el día tiene 24 horas y vivimos a una hora y media, y no voy a dejar que se me arrastre por los suelos. No es así, señores… No quiero que penséis que soy una puñetera alma en pena ¿Que estoy triste? Muchísimo. Decía Pablo Motos que nos está invadiendo la tristeza a todos y yo estoy triste. Y la razón es por el tema de mi madre. No estoy triste por el dinero", agregó.

"Una madre no va a dejar de querer a un hijo ni un hijo va a dejar de querer a su madre. Pero estoy muy molesto. Muchísimo. No me merezco esto. No me merezco que me estén diciendo estas cosas cuando son mentira. Además, viniendo de mi madre, me duele", declaró aparentemente muy apenado. "Mi madre es el ser que yo más quiero en el mundo y lo he demostrado mil millones de veces, pero me ha hecho daño esta vez y públicamente”.

"Por favor, dejad de pensar que soy un gilipollas, porque no lo soy. Que mi madre se espabile un poco y si tiene que decir algo que venga y me lo diga aquí, a la cara, o que me lo diga públicamente para que yo me pueda defenderme. Porque hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios", concluyó el invitado.