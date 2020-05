Jorge Fernández: Una infancia marcada por el terrorismo, su dura enfermedad y 'La ruleta de la suerte'

Es uno de los presentadores más queridos del mundo de la televisión. Un tipo de esos que no caen mal a casi nadie y que no suelen protagonizar titulares, ni tampoco polémica alguna.

Tiene el título de ser una de los hombres más deseados del país, y la etiqueta implecable de 'yerno perfecto'. Hablamos de Jorge Fernández el presentador de 'La ruleta de la suerte'. El vasco lleva al frente del programa desde que en 2006 volviese a emitirse en Antena 3 sucediendo así a otros presentadores como Mayra Gómez Kemp, Ramón García o Irma Soriano.

Desde entonces, el concurso se ha convertido en uno de los imprescindibles de la cadena, consiguiendo incluso desbancar a 'Los Simpson' ocupando su franja horaria habitual en Antena 3 tras casi 30 años ocupándola. A pesar de llevar más de 14 años al frente del programa, el final del mismo se antoja todavía lejos, y todo hace apuntar que Jorge estará al frente todo ese tiempo después de que este programa le haya hecho conseguir reconocimientos como la Antena de Oro en el año 2008.

A pesar de estos éxitos en televisión, la vida del presentador nunca fue encaminada a este destino, sin embargo, la fama no le ha hecho perder esa personalidad amable, simpática y humilde que hacen de él un personaje muy reputado.

Una infancia marcada por el terrorismo y una sesión de fotos que lo cambio todo

Jorge Fernández Madinabeitia nacía en Alicante en el año 1972, sin embargo su familia pronto se trasladaría a la localidad guipuzcoana de Mondragón. Ahí vivió los años más duros de ETA viviendo en sus propias carnes episodios traumáticos protagonizados por la banda terrorista. Así lo confesaba el propio Fernández a Susanna Griso en la entrevista donde más pudimos conocer del presentador en el programa 'Dos días y una noche'.

"Era un pueblo muy borroka. Explotaron dos bombas debajo de mi casa. Los cristales de la ventana cayeron encima de mí. La segunda bomba les explotó a los etarras. Murieron cuatro", explicaba a la presentadora de 'Espejo Público' confesando que todo aquello lo tiene superado pero no puede evitar enfadarse cada vez que un político quiere utilizar las vivencias del pueblo vasco durante aquellos duros años para sacar votos: "Los oigo hablar de aquella época sin haberla vivido. Ellos no estaban en los pueblos y oírles usar el terrorismo para ganar votos me parece muy mal".

Debido a sus buenas condiciones físicas, y a su más de 1,94 de altura, su vida ha estado marcada por el deporte. Ello le llevó a estudiar la carrera de Educación Física en la Universidad del País Vasco en Vitoria. Llegó incluso a ejercer como profesor dando clases en el colegio concertado 'Virgen Niña' de la capital alavesa.

También desarrollo paralelamente una gran trayectoria dentro del mundo del baloncesto. Comenzó a los once años y llegó incluso a debutar en la Liga ACB con el Saski Baskonia en la temporada 1997-98: "Jugando al fútbol no era muy bueno y el entrenador no me sacaba mucho. Así que después de ver un partido de basket en la tele me apunté al equipo del cole", afirmaba el presentador a la web oficial de la primera liga de baloncesto de España. Una lesión de rodilla frenó en seco una mayor trayectoria dentro del mundo de este deporte.

Fue durante esta época de su vida en la que una amiga le recomendó hacerse una sesión de fotos para trabajar de modelo: "¿Modelo yo, que había sido jugador de baloncesto? Me sonaba como muy superficial, muy chungo. Y yo eso de pasearme en calzoncillos y que me pongan nota, como que no", confesaba Fernández sobre este episodio. "Acepté porque me dijeron que tenía bastantes posibilidades de ganar y pensé que sería una buena plataforma. Y de hecho lo ha sido".

De ganar Míster España a presentador estrella con 'La ruleta de la suerte'

Tras enviar fotos a empresas de representación de modelos, comenzó a trabajar en ese mundo. Esto le hizo que se presentase a diversos certámenes de bellaza consiguiendo el triunfo en varios de ellos. La victoria en Míster Euskadi le llevó a Mister España, certamen que ganó en el año 1999, siendo Mister España durante los años 1999 y 2000 debido a que en ese año no se celebró el concurso.

Este premio le situó en las portadas y supuso un trampolín en su vida para darse a conocer entre el público y también para los medios. Por sus condiciones físicas y su carisma, las televisiones comenzaron a fijarse en él, llegando a ETB, la televisión pública vasca, con el programa 'Date el bote'.

De ahí saltó a un programa tan popular como 'Gran Hermano', lo que le dio más presencia en el mundo mediático. También se dejó ver por ficciones españolas con pequeñas apariciones '7 vidas' o 'Los Serrano'. Tras pasar un tiempo en TVE, da el salto para fichar por Antena 3 y conseguir el puesto que tan feliz lo ha hecho, el de presentador de 'La ruleta de la suerte'.

Este concurso le ha permitido convertirse en una de las caras más reconocidas de la televisión y uno de los presentadores estrellas de Atresmedia. Es por eso que el grupo de comunicación ha apostado por el vasco para más proyectos como 'Esta casa es una ruina', 'Canta si puedes', o el más reciente de ellos 'El juego de los anillos'.

Además, también ha presentado las Campanadas de Fin de Año dos veces desde la Puerta del Sol en los años 2006 y 2010, y también un especial en el año 2008 con las Campanadas de Canarias,

Sobre su trabajo en 'La ruleta de la suerte', Jorge confesaba a la revista '¡Hola!' que: "Como en el programa, mi esencia no ha cambiado, pero gracias a él, mi vida es mejor en todos los aspectos. Me encanta ir a hacer La ruleta de la suerte y creo que ir a trabajar con la ilusión y con la pasión con la que voy yo, es un privilegio".

Los problemas de salud de Jorge Fernández

En agosto de 2019 y después de varios rumores sobre el estado físico del presentador tras una pérdida considerable de peso, era el propio Jorge Fernández quien decidía hacer público en redes sociales el problema que estaba viviendo. El vasco ha estado padeciendo la enfermedad de Lyme, una enfermedad provocada por la picadura de una garrapata.

"Es cierto que he perdido 8 o 9 kg en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. No ayuda mucho por lo tanto a la salud mental y a la preocupación que me genera mi pérdida de peso, que la mayoría de la gente, sin conocerme ni si quiera preguntarme qué me pasa, me diga con el morro retorcido eso de : Qué flaco estás no?", escribía recibiendo el apoyo de todo el mundo.

Con el paso de los meses, una atención médica muy cuidada, una alimentación adecuada y herramientas como el ayuno han servido para que Jorge se haya ido recuperando tal y como afirmaba en una de sus últimas entrevistas: "Fui a muchos médicos, muchos digestivos porque se me puso fatal el estómago, todo el tubo digestivo... a todas horas tenía mucha hinchazón... y no veía el momento de curarme".

Su vida privada: El padrazo que no quiso serlo, la pasión por el deporte y unas malas inversiones

A pesar de su simpatía y su humildad, Jorge ha querido siempre tener apartada su vida del foco social, sin embargo eso no ha evitado que su vida haya despertado el interés de la prensa rosa. Esto le ha provocado algún que otro episodio incómodo llegando a cargar contra este tipo de periodismo: "Me molesta mucho que me hagan fotos los paparazzis cuando estoy en Formentera. No me gusta que haya un chico detrás de una roca haciéndome fotos. No me parece un trabajo digno, por mucho que se diga, porque se lucran de ello y yo no estoy en ese rollo", decía denunicando las situaciones a las que se enfrenta en su día a día.

En el apartado sentimental, el presentador de 'La ruleta de la suerte' es uno de los hombres más deseados de España, sin embargo, también sabe lo que es sentirse rechazado: "Me han dicho que 'no' muchas veces, pero no tengo ningún problema por estar solo. Siempre he estado solo hasta los 28 años que me casé, no he tenido novias, luego me separé y no he estado con nadie", confesaba también a Griso.

De su primer matrimonio con Lucía Marzo nació su hijo Ian, de 15 años. Su hijo vive en Bilbao, de esta manera Fernández vive a caballo entre la ciudad vasca y Madrid donde graba sus programas. Sobre la experiencia de ser padre, Fernández ha declarado que no entraba en sus planes: "Mi vida desde que nació él, ha sido trabajar y estar con él, trabajar y estar con él. Pero claro, si estar con él significaba excluirme de muchas actividades mías, tampoco era lo suyo. Lo he incorporado todo y hacemos todo juntitos", explicaba que comparten aficiones y es muy común verles juntos practicar deportes de montaña, de nieve y también surf y windsurf.

A pesar de todo el tiempo que dedica al mundo de la televisión y del cuidado de su hijo, Jorge también saca tiempo para el amor y actualmente mantiene una relación Nora Arístegui, con la que ha sido visto en sus vacaciones en Ibiza y Formentera, y también compartiendo sus aficiones deportivas en pistas de esquí. Además, el presentador no ha dudado en compartir alguna imagen en sus redes sociales con este nuevo amor.

Además del mundo de la televisión, Fernández también se ha involucrado en diversas acciones humanitarias, como las protagonizadas por su cadena como 'Ponle freno', o tanto a título personal. Con ACNUR, ha viajado a sitios como Trípoli para conocer de primera mano la situación que vivien miles de refugiados sirios.

También ha protagonizado dos portadas de la revista masculina Men's Health y la del libro 'En forma a los 40', donde además colaboró en varios capítulos sobre deporte y nutrición.

Finalmente, Jorge vivió una mala racha por culpa de una de sus facetas más desconocidas, la de empresario. Una experiencia que tras varias malas inversiones le hizo perder el sueño y que durante un tiempo pensase que su vida se tambaleba: "Hace algunos años invertí, hice cosas mal. Me metí en unas cuantas cosas que no eran decisiones maduras, ¿quién me mandaba a mí meterme en eso? Fue algo que me quitaba el sueño. Una etapa dura. ¿Qué aprendí? Que zapatero a tus zapatos. Cuando empecé a invertir, no sabía cuánto iba a durar lo de la televisión y, con un hijo, intenté tener los huevos en diferentes cestas. Pero aquella experiencia me sirvió para ser más racional y más maduro", explicaba sobre esas vivencias que casi le dejan en la ruina.

