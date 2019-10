Jorge Fernández (La Ruleta de la suerte) confiesa a quién va a votar en las elecciones del 10N

España está una vez más en modo campaña electoral. Y es que la incapacidad de Pedro Sánchez de pactar un gobierno estable con Unidas Podemos, ha hecho que los españoles acudamos por cuarta vez en cuatro años a las urnas, esta vez el próximo diez de noviembre. El hartazgo de la ciudadanía es patente, ante la inestabilidad política que se prolonga ya casi un lustro. Se podría decir que la última Legislatura estable en nuestro país tuvo lugar entre los años 2011 y 2015, cuando Mariano Rajoy gozó de una amplia mayoría absoluta que le permitió desarrollar sus políticas.

En este clima de cansancio y saturación política, la ingenuidad de algunos personajes públicos se está afinando. Es el caso del publicista y presentador de televisión Risto Mejide, que ha mostrado en los últimos días su intención de ser candidato en la próxima convocatoria electoral. De hecho, ya ha puesto nombre a ese hipotético partido: ‘Peor no lo haremos’. Un partido que intentará constituir junto a sus compañeros ‘Todo es mentira’: "La gente no está harta de la política. La gente está harta de que le tomen el pelo, de que la engañen, de que le digan que quieren pactar cuando todos sabemos que no es verdad. Que lo que buscan es que les demos más votos para no tener que pactar", afirmaba en el programa el popular presentador.

Incluso Mejide se atrevió a anunciar algunas pinceladas de su programa electoral, donde está incluido la suspensión del sueldo de los diputados mientras no sean capaces de formar gobierno; la eliminación de las pensiones vitalicias que reciben determinados políticos, como los expresidentes del Ejecutivo o que los condenados por corrupción devuelvan todo lo que han robado y defienden la efectiva separación de poderes.

Según la estimación el PNLH conseguiría entre uno y dos escaños por la Comunidad de Madrid #TodoEsMentira30S https://t.co/XlakMFBFWq — Todo es mentira (@todoesmentiratv) September 30, 2019

Y ojo, porque Risto Mejide ya ha encontrado algunos apoyos, no sabemos si real o no. Pero el presentador del concurso en Atresmedia ‘La ruleta de la suerte’, Jorge Fernández, ha prometido en la red social de Instagram que, si Risto Mejide se presenta finalmente a las elecciones generales, votará a su partido.

Lo ha asegurado el propio presentador en uno de sus stories, donde ha animado también al presentador a que confirme su candidatura: “Hazlo!!!! Hazlo por favor!!!! Me encanta el nombre”, ha escrito en referencia al partido con el que el presentador concurriría a las elecciones, Peor no lo podemos hacer: “No sabemos cómo serás como político, pero yo te conozco y sé que eres honesto y tienes criterio”, ha escrito Jorge Fernández. “Y, a estas alturas, yo es lo único que pediría a un político. Tienes mi voto, que lo sepas amigo”, ha sentenciado el presentador.