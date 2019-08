Jorge Fernández habla por primera vez de la enfermedad que se esconde tras su tremendo cambio físico

El presentador de La Ruleta de la Suerte, Jorge Fernández, ha hablado finalmente este lunes sobre su estado físico a través de las redes sociales y ha respondido a aquellos que le acusan de estar demiasado delgado en estos momentos, así como ha aclarado la enfermedad que padece.

''Hoy quiero subir esta foto con un único objetivo: Es una foto de esta misma mañana después de realizar un mini entrenamiento (ya que por una lesión de codo no puedo entrenar bien). Como os decía, el objetivo de esta foto, sin filtros, donde no salgo ni guapo (que no es lo que me importa, pero para que veáis que es muy real), es que toda esa gente que por la calle me dice que qué flaco estoy, que a ver si como algo, que me invitan a un buen cocido, etc... vean realmente cómo soy y como estoy. Es cierto que he perdido 8 o 9 kg en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar''. Con este texto Jorge Fernández ha abierto su corazón y una parcela íntima con todos los seguidores en su cuenta oficial de Instagram. El cambio físico del presentador es más que evidente durante los últimos tiempos, pero lejos de ser por voluntad propia, es una enfermedad la culpable de esta llamativa pérdida de peso.

El presentador continúa diciendo: ''Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve, pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real. Cuando tienes el sistema digestivo afectado,tu sistema inmune baja . El 80% de tu bienestar pasa por tu salud intestinal, y si no la tienes, difícilmente estarás bien en el resto de aspectos. Esto sólo lo pueden corroborar los o las que han pasado por algo así. No ayuda mucho por lo tanto a la salud mental y a la preocupación que me genera mi pérdida de peso, que la mayoría de la gente, sin conocerme ni si quiera preguntarme qué me pasa, me diga con el morro retorcido eso de: ¿Qué flaco estás no? ¡Come algo! ¡Al final del día creedme que llega a hartar! Y claro, tampoco es cuestión de ir uno por uno explicando que llevo más de un año con trastornos intestinales y que por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir...''.

Y concluye explicando: ''De todas maneras, quería “ dejaros tranquilos” a los que os preocupáis tanto por mi delgadez, con esta foto de hoy mismo. Quizás vestido de otra sensación por la perdida de kilos, pero como realmente soy, es asi... sigo haciendo el deporte que me permite mi lesión y por su puesto, viviendo de las rentas dedicado a una vida absolutamente deportiva. Ahora no me preocupa tanto mi físico, me preocupa curarme y volver a asimilar nutrientes. Eso pasa por utilizar herramientas como el ayuno intermitente, que en mi caso concreto, ha hecho que pierda peso, pero que a su vez mejore mi microbiota. Y en ello estamos...en la lucha por la salud que sin duda es lo más importante''.

Una confesión que ha pillado por sorpresa a los seguidores de Jorge Fernández, pero que termina con la oleada de comentarios que ha recibido durante los últimos meses por el gran cambio físico que ha estado experimentando.