Jorge Fernández, obligado a calmar a una concursante al borde de la histeria: “Estás atacada"

Jorge Fernández, presentador de 'La Ruleta de la Suerte', ha tenido que hacer frente de nuevo a una escena muy anecdótica con una de sus concursantes. En esta ocasión, los nervios han sido los protagonistas en el concurso de Antena 3.

Justo en el momento en el que tocaba resolver uno de los paneles, titulado "Yo maldigo el manos libres", la concursante se ha puesto muy nerviosa, incluso ha tenido que apretar muy fuerte las manos para intentar aguantar el brote de nervios que estaba sufriendo al verse a punto de completar la frase correcta.

"Voy a resolver porque me estoy poniendo muy nerviosa", ha señalado la concursante, momento en el que el propio presentador ha querido parar la prueba durante unos segundos para intentar bajar sus nervios para que no cometiera ninguna equivocación a la hora de resolver.

El consejo de Jorge Fernández a una concursante

"¡Estás atacada!, pero si vas muy bien. Estás jugando fenomenal. No te ataques tanto que vas fenomenal Almudena. Vamos a resolver". Con estas palabras, Jorge Fernández ha dado paso a la concursante que al final ha terminado equivocándose a leer la frase que estaba escondida detrás del panel.

Rápidamente, y aún con muchos más nervios, Almudena ha elegido la opción del comodín ante la mirada de los otros concursantes que estaban impresionados con los nervios que tenía su compañera.

"Fíjate que te he dicho despacito, ya que me lo imaginaba", ha subrayado Jorge Fernández antes de dar a Almudena una nueva oportunidad. "Tranquila, respira. Haz un par de respiraciones, un par. Respiración diafragmática y pulmonar y ahora vamos a decirlo bien", aconsejaba el presentador antes de volver a resolver el panel. Al final, Almudena ha conseguido resolver el panel de forma pausada y tranquila, hecho que ha provocado que el aplauso del público y sus compañeros sea algún mayor.

El panel más tenso de 'La ruleta de la suerte'

Tras finalizar el panel, Jorge Fernández le ha reconocido que no era una prueba para ir deprisa y que necesitaba cierto tiempo de lectura para finalizar la prueba de forma efectiva: "Es que era un panel lioso de leer si no estás tranquila, porque me ha pasado a mí. Yo lo he visto y yo mismo me he atascado leyendo y tú con lo nerviosa que estabas he dicho: o lo lees bien y tranquila o si no la vamos a liar y así se tiene que leer".

Jorge Fernández en 'La Ruleta de la Suerte' (Antena 3)

Por último, el presentador de Atresmedia ha vuelto a pedir a la concursante que se relajara para encarar las próximas pruebas: "Relájate porque vas la primera. Es que tienes pasta y ahora mismo eres la mejor de los tres".

También te puede interesar

Jorge Fernández, a punto de abandonar 'La ruleta de la suerte' en directo tras estas palabras

Jorge Fernández desmonta uno de los grandes engaños para adelgazar: "¡No existen!"