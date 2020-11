Jorge Fernández, a punto de abandonar 'La ruleta de la suerte' en directo tras estas palabras

Jorge Fernández, presentador de 'La Ruleta de la Suerte' en Antena 3, ha protagonizado en las últimas horas un divertido momento en el programa de Atresmediaque incluso ha pillado por sorpresa a alguno de sus seguidores. Varios fallos de los concursantes que estaban frente a la ruleta han provocado que el presentador tirase de ironía para jugar con su posible salida del programa, que es uno de los concursos más veteranos y reconocidos en nuestra televisión.

Tras el fallo de una de las concursantes por culpa de un plural a la hora de resolver el panel, el otro concursante ha conseguido resolver un panel que estaba completado al 100%. Pero la gracia de la prueba se encontraba en el dinero que había en el marcador de los tres concursantes: 0,100 y 75 euros respectivamente.

El recado de Jorge Fernández a los concursantes de 'La ruleta de la Suerte'

En este sentido, Jorge Fernández ha tirado de gracia para mandar un recado a los concursantes por la cantidad de fallos que estaban cometiendo en el programa: "Perdemos el turno con 100 y le llega a Carlos, que menos mal que tiene un pastón con 75 y va a resolver".

Ante los fallos de los concursantes, hoy @JorgeFdezTV ha hecho el amago de abandonar la presentación de @LaRuletaSuerte#televisionpic.twitter.com/llRQIvBOxA — MASPITV (@TVMASPI) November 18, 2020

Tras resolver el panel, Jorge Fernández se ha querido hacer el molesto y ha mandado una indirecta a los concursantes: "Oye, no sé si dar los juegos ya y me voy, porque total veo que no pinto nada, no aporto mucho. Las pistas las tenéis aquí (en la pantalla), Laura, ¿a ti no te importa? Tú lees la pista y da igual. Os he dado muchas oportunidades. Lo digo por mí, que veo que no estoy aportando demasiado".

Las bromas de Jorge Fernández

Tras este comentario, el programa ha continuado con total normalidad hasta la llegada del panel final. No es la primera vez que Jorge Fernández hace alguna broma de este tipo en medio del programa, mismamente el pasado martes.

Jorge Fernández protagonizó un incómodo momento. Durante uno de los paneles, al ver que no sabían como seguir la dinámica del concurso, el presentador se desesperó en directo y se vio obligado a dar un toque de atención a los concursantes. Esto se debe a que participar en un concurso de televisión obliga a los participantes a estar atentos y traer aprendidas de casa las normas. No obstante, en esta entrega, los concursantes no parecían tener claro lo que tenían que hacer. "¡Estáis dormidos! ¡Estáis sobados!", exclamó el comunicador del espacio de Antena 3, esperando a que espabilaran los concursantes que se encontraban delante de la ruleta.

