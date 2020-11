El presentador de 'La ruleta de la suerte', Jorge Fernández, ha desvelado este domingo a Toñi Moreno en Canal Sur una de sus facetas más desconocidas dentro de su carrera profesional y que nunca ha revelado en el programa que actualmente presenta en Antena 3. Un nuevo dato que puede suponer un antes y un después en su vida profesional.

El presentador vasco es la cabeza visible de uno de los programas más seguidos dentro de las cadenas de televisión. La fama de Jorge Fernández, viene heredada por haber ganado varios concursos de belleza, pero una vez retirado se ha dedicado a presentar diversos espacios de entretenimiento, con especial acento en 'La ruleta de la suerte', donde leva años en el puesto.

En una entrevista que ha concedido a la periodista Toñi Moreno en Canal Sur, el bilbaíno ha querido hacer un repaso de sus inicios, y ha contado cómo poco a poco fue ganando, con algo de suerte, los programas de belleza más exigentes del país, en los que un buen cuerpo no es suficiente, ya que también exigen que se cumplan unos mínimos de cultura general y preguntas de lógica. "Hay unos vídeos en YouTube de las muchachas contestando unas cosas... que vamos", ha señalado durante la conversación la periodista.

La faceta oculta de Jorge Fernández

Es aquí cuando Fernández, sin tapujos, ha admitido lo que realmente se esconde detrás de sus éxitos y que nunca hasta ahora había revelado. "A nosotros también nos pusieron. Desfilas, te pones en el centro y tienes que hablar 45 segundos de algo, o te preguntan o tenías que hablar tú de algo", ha arrancado diciendo.

"Todo el mundo en los ensayos hablaban de los suyo, pero yo en mi ensayo no hablaba. Decía que no sabía qué iba a decir, pero yo no quería que mis compañeros me quitaran lo que yo iba a decir, y como sabía que en el jurado había una persona concreta, hice un discurso concreta hice un discurso para que la presidenta del jurado se levantara aplaudirme...", ha dicho, dejando sorprendidos a todos los presentes en plató y los telespectadores.

La reacción de Toñi Moreno

Antes de que Toñi Moreno dijera nada, el modelo ha querido poner la puntilla sobre sus palabras y matizar: "Gané". Esto ha provocado la reacción de la presentadora andaluza, quien ha reaccionado con un golpe de risa y ha reconocido que le "encanta la gente así". "Él va y gana", ha sentenciado.

