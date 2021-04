Jordi Évole rompe los esquemas a Ferreras al destapar el último comentario de Miguel Bosé: "Mensaje de voz"

El presentador y director de 'Lo de Évole', Jordi Évole, ha 'destripado' este viernes al presentador de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, el mensaje que le envío el cantante Miguel Bosé después de la emisión de la primera parte de la entrevista que le hizo el periodista catalán.

Bosé es uno de los artistas panameños más reconocidos en nuestro país, que en los últimos meses ha estado en los titulares de gran parte de la prensa por su posición negacionista sobre la covid-19.

Miguel Bosé reafirma su opinión con la covid-19

Una posición que ha quedado muy reflejada desde el primer momento, ya que nada más comenzar la entrevista, el artista le rogó al presentador que se quitase la mascarilla. "Quítate esa máscara", le exigió Bosé a Jordi Évole al recibirle en la sala de un hotel mexicano."¿Qué me la quite?", se le escucha preguntar a Évole, muy sorprendido. "¡Pero ya!", le exigía el artista. "Espérate", le contestó el periodista para, acto seguido, hacerle caso. "Yo no hablo con gente con mascarilla", le advirtió el entrevistador al entrevistador.

Aunque en esta primera entrega del reportaje solo se centraban en la vida más personal del panameño, lo cierto es que en el avance del segundo episodio, se puede comprobar que ambos mantienen una leve discusión por este mismo asunto. "Soy negacionista, es una postura que llevo con la cabeza bien alta", defendía rotundamente el artista, quien adelantó que no tenía intenciones de vacunarse. "No es posesión de la verdad, es la verdad. Yo lo que digo es que no me vacuno", apostillaba.

Algo que no entraba en la labras sobre las que el periodista, quien pedía que reflexionase sobre los millones de muertes que estaba causando este virus en todo el mundo. "Pero, ¿qué provoca muertes?", sentenciaba el artista, acompañándolo de un golpe en la mesa.

El mensaje de voz de Miguel Bosé

Aunque la entrevista ha generado cierto revuelto, el presentador y director del programa, Jordi Évole, ha explicado este viernes que el artista estaba contento con el resultado, ya que, a su juicio habían trasladado el mensaje que él quería lanzar, sin trampas ni cartón.

"Durante todo el programa de la semana pasada me estuvo enviando mensajes y me mandó un mensaje de voz", ha explicado el periodista, quien destacaba que en ellos el artista aseguraba "se sentía representado con la edición que habíamos hecho y que para nada habíamos manipulado ninguno de sus mensajes". Sin embargo, y aunque le ha roto los esquemas a García Ferreras, el presentador no se ha mostrado tan optimista con la opinión que puede tener tras ver la segunda parte que va a emitir este domingo.

