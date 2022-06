Joaquín Prat sufre un momento incómodo en 'Cuatro al Día' y le entra la risa: "Ahora es cuando..."

Joaquín Prat protagonizó el pasado martes un momento de lo más idílico en pleno directo. Fue durante la emisión de 'Cuatro al Día' cuando estaba abordando la robotización en la industria. El periodista de Cuatro estaba contando cómo en todo el mundo había un total de casi cuatrocientos millones de trabajos que corrían el riesgo de desaparecer por la robotización.

De hecho, según un estudio de la OCDE, el 22% de los trabajadores ocupa unpuesto de trabajo con alto riesgo de automatización. Además Españaestá entre los países con mayor riesgo después de otros como Grecia, Eslovenia o Eslovaquia.

Para abordar este asunto, Joaquín Prat dio paso a un robot al plató, que contra todo pronóstico, fue el protagonista de un momento de lo más incómodo para el presentador del espacio de 'Cuatro al día'.





El incómodo momento de Joaquín Prat en pleno directo

"400 millones de puestos de trabajo en todo el mundo están amenazados por la robotización o automatización. La cuestión es su van a acabar los robots sustituyéndonos en el trabajo", comenzada diciendo el presentador. "En España hay sectores en los que cuesta encontrar mano de obra: hostelería, transportes o construcción", agregaba el periodista. "Quizá los robots estén dispuestos a hacer el trabajo", añadía para, a continuación, preguntarle al androide cuáles eran los empleos en los que hacía falta gente.

"Buenas tardes, Joaquín", comenzaba el pequeño robot. "En estos momentos en España hacen falta 50.000 camareros, ya son 200 a los que estamos sustituyendo en le sector de la hostelería". A continuación, mencionaba que según sus "últimas estimaciones", en nuestro país hay una escasez de hasta "20.000 transportistas", ya que cada vez hay más "vehículos autónomos que conducimos".

Por otro lado, agregó el pequeño androide, en nuestro país también hacían falta casi medio millón de albañiles. Seguidamente, el robot lanzaba su advertencia al aire, que comenzaba como una 'amenaza' y terminaba con las risas del presentador. "Nuestras capaces e inteligencia no paran de evolucionar de forma exponencial, así que humanos: pronto podremos ejercer hasta de abogaos y de periodistas, como puedes comprobar, Joaquín".





A continuación, agregaba: "A ver quién acaba trabajando para quién".

Una broma (o advertencia) con la que el presentador de 'Cuatro al Día' no pudo evitar mostrar su sorpresa. A continuación, como no podía ser de otra forma, rompió a reír por la 'ocurrencia' del pequeño androide. "Ahora es cuando yo le hago al bicho la peineta", bromeaba Joaquín Prat, quien no pudo evitar agregar un "veremos", con el que concluyó finalmente la conexión en directo con el androide.

El motivo por el que Joaquín Prat desapareció de 'Cuatro al Día'

Hasta su vuelta a plató esta semana, el periodista se había mantenido alejado de las cámaras, lo cual llevó a muchos preguntarse qué había ocurrido.

Aunque no hubo explicaciones al respecto por parte de sus compañeros, resulta que el programa de Cuatro que presenta Prat ha sido galardonado en los Premios Alcazaba 2022 como el mejor programa diario. Por este motivo, el conductor del espacio tuvo que viajar hasta Ávila, donde se celebró la gala, para recogerlo como representante del formato.