La respuesta de Jorge Bustos a Irene Montero por enfrentarse a un guardia civil en La Vuelta: "Se levanta 15.000 € brutos al mes y veranea en Menorca"

La intensa polémica generada por la cancelación de las dos últimas etapas de La Vuelta Ciclista a España 2025 a su paso por la Comunidad de Madrid, a causa de las masivas protestas propalestinas, ha trascendido el ámbito deportivo para instalarse en el corazón del debate político nacional. La figura de la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero se ha visto inmersa en el centro de esta tormenta, tras su participación en las manifestaciones. Así, en su análisis en Herrera en COPE, Jorge Bustso ha lanzado una dura crítica personal contra la líder de Podemos, cuestionando su congruencia y motivaciones, en un editorial que ha añadido más leña al ya encendido fuego cruzado entre instituciones.

Más de 100.000 manifestantes en La Vuelta

El contexto de estas declaraciones lo establecen los hechos ocurridos durante el fin de semana. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, cifró en 100.000 los manifestantes propalestinos que, según sus datos, colapsaron las calles de la capital el domingo, lo que obligó a suspender el final de la carrera ciclista. Martín aseguró que la manifestación fue "pacífica" y que con ella el pueblo de Madrid había enviado "al mundo un inmenso mensaje de solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino". Defendió con firmeza el dispositivo de seguridad, calificándolo de "extraordinario", y destacó que se había velado por la seguridad tanto de los participantes en el evento como de los manifestantes, evitando "daños personales o materiales significativos", con un balance de sólo dos detenidos.

Sin embargo, esta visión choca frontalmente con la expuesta por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El regidor popular lamentó amargamente que "la violencia ha vencido al deporte" y no dudó en señalar con el dedo acusador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien hizo "directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid". Almeida acusó al jefe del Ejecutivo de realizar "irresponsables declaraciones esta mañana, incitando a los manifestantes en la ciudad de Madrid, sabiendo que había una ciudad blindada". Fue en este punto donde, de manera explícita, el alcalde introdujo en la ecuación a Irene Montero, declarando: "Ya no solo son los violentos. A mí me indigna la imagen ayer de Irene Montero tratando de parar una carrera. Irene Montero, que ya sabemos quién".

La respuesta de Bustos a Irene Montero

Fue sobre esta imagen, citada por el propio alcalde, sobre la que Jorge Bustos construyó su afilado comentario de opinión. El presentador de COPE afirmó que la diputada "estuvo ya el sábado en la sierra de Madrid", una zona que, según él, "ya conoce bien porque por allí tiene el chalet y el colegio privado de sus hijos". Bustos dibujó un retrato de Montero alejado de sus orígenes ideológicos, afirmando que "ella ya no es la joven comunista que quería hacer la revolución", sino que, para "mantener en el engaño a sus votantes y conservar ese negocio familiar llamado Podemos, pues de vez en cuando tiene que jugar a la barricada".

Narró que, con esta motivación, la líder de Podemos "se sumó a los manifestantes propalestinos para intentar boicotear la etapa del sábado encarándose con la Guardia Civil". Al no lograr su objetivo ese día, según el relato de Bustos, Montero repitió su presencia el domingo en la capital, donde "volvió a encararse con los agentes de policía en plan, '¿No sabe usted con quién está hablando, soy la Marquesa de Galapagar'".

Más de 15.000 euros brutos al mes

Fue entonces cuando Bustos dirigió el núcleo de su crítica directamente a la diputada, empleando un tono de reproche personal. "Pero, doña Irene, que está usted que no tiene edad ya, que se levanta 15.000 € brutos al mes contando las dietas. 15.000 € brutos al mes, que es madre de familia numerosa y veranea en Menorca, que su marido es empresario de la hostelería", enumeró, con el aparente objetivo de contraponer su realidad socioeconómica con la pose de radicalidad que, a su juicio, proyectaba durante las protestas. Para el comentarista, Montero "no tiene ya para andar disfrazando de 'pasionaria'" en una actitud que atribuyó a una pugna interna dentro de la izquierda, afirmando que lo hace "solo porque necesita rivalizar con Yolanda Díaz, que es otra que tal. A ver quién de las dos protesta más alto contra Netanyahu". Bustos concluyó con un guiño de cinismo político, asegurando que "además les va a dar igual a las dos porque el discurso se lo está robando Sánchez".

La conjunción de la masiva protesta ciudadana, la cancelación sin precedentes de un evento deportivo de primer nivel, el grave enfrentamiento institucional entre el Gobierno de la nación y el Ayuntamiento de Madrid, y la polémica desatada por la presencia y actitud de una figura política clave como Irene Montero, ha creado un cóctel explosivo. Las palabras de Jorge Bustos, al amplificar y cargar de intención las ya críticas declaraciones del alcalde Almeida, no hacen sino reflejar la profunda fractura política que rodea no sólo la gestión del orden público, sino también la interpretación del conflicto internacional y el papel que deben adoptar los representantes políticos en movilizaciones sociales de tal envergadura. El debate sobre si la acción de Montero fue un ejercicio legítimo de protesta o un acto de oportunismo político para una pugna interna, como sugiere Bustos, queda ahora servido en la esfera pública.