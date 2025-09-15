Pilar Cisneros, testigo de la huelga de vigilantes en los controles de seguridad de Barajas: "Cada vez se complica más la situación"

Este lunes continúa la huelga de vigilantes en los controles de seguridad del aeropuerto de Barajas. Una huelga que ha provocado colas y problemas para acceder a la zona de embarque. Las compañías lamentan el grave perjuicio y piden a AENA que solucione ya este conflicto. Pilar Cisneros, desde Barajas, ha contado en 'Herrera en COPE' la situación que se está viviendo en Barajas.

"A lo largo de la mañana, había unas demoras que iban variando. Entre 13,11 o 15 minutos. Cada vez hay más gente esperando para pasar el control. Calculo ahora que ahora mismo la cola ya supera los 25 minutos. Esperemos que no suceda como ayer, con demoras de hora y media para pasar este control", explica.

Barajas

Uno de los usuarios nos contaba que jamás había llegado con tanta antelación. Otra usuaria, explica, le salió un mensaje al hacer el check in de que había retrasos por huelga y decidía acudir antes a Barajas.

Concluye Cisneros diciendo que "esos mensajes de advertencia están por todos los carteles luminosos del aeropuerto. Son los trabajadores que se encargan de la seguridad del aeropuerto los que están en huelga para pedir mejoras salariales y laborales. Cada vez se complica más la situación ".

Las aerolíneas piden a AENA que termine con las colas en Barajas por la huelga de seguridad

La huelga convocada por el personal que vigila los controles de seguridad en el aeropuerto de Barajas causaba este domingo grandes colas y tiempos de espera de hasta 90 minutos para pasar el control, según ha denunciado la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Las aerolíneas han lamentado el "grave perjuicio" que la huelga, convocada por un grupo de trabajadores de la empresa Trablisa, está causando a pasajeros y aerolíneas y exigen una solución inmediata a la entidad pública gestora de los aeropuertos españoles, AENA.

Europa Press Barajas

"Instamos a AENA a que adopte las medidas necesarias para poner fin al caos que se está produciendo en uno de los principales aeropuertos del país”, afirmó Javier Gándara, presidente de ALA, en declaraciones recogidas en un comunicado.

La asociación recomendaba a los viajeros acudir con suficiente antelación al aeropuerto y, en la medida de lo posible, facturar el equipaje de mano para facilitar y agilizar el paso por los controles.