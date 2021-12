Última hora sobre el estado de salud de Joaquín Prat: lo cuenta él mismo

Hace unos días, Joaquín Prat preocupaba a los espectadores tras no presentar, como hace a diario, 'Cuatro al día', además de no colaborar en 'El programa de Ana Rosa'. Días más tarde salía a la luz que el colaborador había dado positivo en coronavirus, motivo que le llevó a ausentarse de los platós y cumplir con la cuarentena establecida. Fuentes de Mediaset apuntaban en ese momento que se habían realizado los test pertinentes a los compañeros con los que Prat había compartido plató horas antes de su positivo, y que afortunadamente todos los resultados habían sido negativos.

Hasta la fecha no había habido noticias de cómo estaba viviendo la enfermedad el presentador, pero este martes ha reaparecido en los platós de Mediaset y él mismo ha querido compartir con los espectadores cómo ha pasado la enfermedad y cómo se encuentra actualmente.

Última hora sobre el estado de salud de Joaquín Prat

"Con su permiso, a mí no me gusta hablar de mí mismo, no creo que nosotros tengamos que ser nunca los protagonistas, pero les voy a dar un testimonio rápidamente", arrancaba diciendo Joaquín Prat. A continuación explicaba que completó la pauta de vacunación con Moderna a principios de julio y que "tenía la impresión, a estas alturas de la pandemia", de que no se iba a contagiar. "Ingenuo de mi", añadía.

Explicaba entonces que el pasado viernes día 3 dio positivo en un control rutinario de los que se realizan en Mediaset y que ha estado los 10 días de confinamiento y cuarentena, como marca el protocolo. "Y he estado jodido tres de ellos, casi me atrevería a decir que bien jodido, sobre todo por las noches", contaba, trasladando que habían sido unos días difíciles para él.

El mensaje de Joaquín Prat para los no vacunados: "Yo me vacunaría"





"No es nada agradable. Yo no soy partidario de la vacunación obligatoria pero sí he aprendido que, de no haber estado vacunado, seguramente no hubiese estado jodido en mi casa sino en un hospital. Y he aprendido otra cosa, esa impresión que teníamos algunos de que 20 o 20 y tantos meses después ya no nos íbamos a contagiar por una cuestión divina o porque teníamos una especie de inmunidad natural que nos daban las células T, de las que tanto habla el profesor Corell, no es tal", continuaba con su testimonio personal.

Para cerrar su intervención afirmaba "tener la impresión de que todos, o la inmensa mayoría nos vamos a contagiar más tarde o más temprano" y aprovechaba la ocasión para lanzar una recomendación a los espectadores que le siguen a diario: "Yo si ustedes no están vacunados, yo me vacunaría, porque a mí la vacuna ha hecho que no tenga que ir a un hospital o que no desarrolle una neumonía bilateral. He podido estar en mi casa, jorobado, pero en mi casa".