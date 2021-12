Desvelado por qué Joaquín Prat ha desaparecido de 'Cuatro al día' y de 'El programa de Ana Rosa'

Joaquín Prat lleva días desaparecido de la televisión. Ya hace una semana desde que el presentador no aparece ni en 'El Programa de Ana Rosa' ni en 'Ya es mediodía'. En un principio, nadie se alarmó por la ausencia de Prat, dado que muchos achacaban su falta a los festivos que se han dado esta semana: el 6 de diciembre por el Día de la Constitución y el 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción. No obstante, este jueves, las dudas se despertaron al no ver al presentador en Mediaset.

Tal y como ha afirmado 'La Vanguardia', el conductor del espacio de Cuatro dio positivo por coronavirus el pasado 3 de diciembre. Desde entonces, dejó su puesto de trabajo y siguió todos los protocolos de seguridad para frenar el contagio de la covid-19. A pesar de ello, parece que no se dieron más contagios en los programas de Mediaset y Prat ha sido el único en cogerse una baja por coger el virus.

Después de una semana confinado en casa, parece que el presentador ya se encuentra mejor. Tal y como ha contado en el mencionado medio, no tardará en reincorporarse en el trabajo tras cumplir los días de cuarentena recomendados. Además de que ya se encuentra mucho mejor.

El pasado jueves, en el 'Club Social' de 'El Programa de Ana Rosa', el presentador reconoció que no se encontraba del todo bien. Incluso carraspeaba en varias ocasiones y se disculpó con los espectadores por ello. "Tengo la garganta tocada", aseguraba, sin ser consciente de que tenía coronavirus al haber superado el control que le hacen a diario para entrar en plató. Por este motivo, ese mismo, siguió su vida con total normalidad y también se puso al frente de 'Cuatro al día'. No obstante, al día siguiente, se hizo una PCR y dio positivo en coronavirus.

"Se pusieron en marcha los mecanismos de contención y se realizó PCR a todos los contactos estrechos del presentador en Mediaset", auguraban fuentes de Mediaset al mencionado medio, haciendo referencia a los colaboradores que compartieron sofá con Prat en el programa de Telecinco como Alessandro Lequio, Cristina Tárrega y Sandra Aladro. Misma mecánica que emplearon para los tertulianos del espacio de Cuatro.









Positivo por coronavirus

Gracias a que mantienen la distancia en la mesa, el resultado de la PCR de los compañeros del presentador fue negativo. Por este motivo, todos, excepto Prat, pudieron continuar con su rutina y volver al trabajo. Todos se encuentran bien y no han presentado ningún síntoma. En cambio, los primeros días, el conductor del espacio se encontraba indispuesto y sí presentaba síntomas.

"No han estimado oportuno ampliar el confinamiento a compañeros de El programa de Ana Rosa y de Cuatro al día, con los que Joaquín tuvo contacto el jueves", informa la fuente del entorno laboral de Prat. "Porque siempre van con mascarillas y hay mucho espacio de seguridad entre ellos, al menos en plató", señalaban.

A día de hoy, según han confirmado en el mencionado medio, Prat ya está completamente recuperado y preparado para reincorporarse el lunes, una vez cumplido el confinamiento. A pesar de tener mal la garganta, el presentador no se esperaba dar positivo porque ya tenía la doble pauta de vacunación, aunque eso no significa que no pudiera contagiarse. "Joaquín está doblemente vacunado por lo que creemos que la variante que le ha afectado es ómicron", dice una fuente de Mediaset en 'Informalia'.

Como consecuencia, Patricia Pardo cogió el relevo de Prat durante la tertulia del 'Club Social' en 'El Programa de Ana Rosa' y Mónica Sanz fue la encargada de ponerse al frente de 'Cuatro al día'.