El incómodo momento de Sonsoles Ónega cuando Joaquín Prat apunta al detalle en su cara: "¿Se nota?"

Este miércoles, Joaquín Prat ha vuelto a ponerse al frente de 'El Programa de Ana Rosa'.Ana Terradillos ha dado comienzo al programa, como cada día desde que se convirtió en la sustituta de Ana Rosa Quintana. Tras hacer un repaso de la actualidad junto a Patricia Pardo, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, la presentadora dio paso a su compañero.

Prat se ha puesto al frente del 'Club Social' como cada mañana para tratar todos los temas del momento respecto a la crónica rosa y los realities. Después de analizar la relación actual de Kiko Rivera e Isabel Pantoja y hablar de lo último sucedido en 'Secret Story', el presentador realizaba una conexión en directo con Sonsoles Ónega para dar el relevo a 'Ya es mediodía'.

Nada más conectar con su compañera, Prat se ha mostrado muy preocupado por la presentadora, ya que mostraba unas marcas debajo de los ojos que han sido captadas por las cámaras. Como consecuencia, tras escuchar un adelanto de lo que Ónega iba a contar en su programa, no dudó en preguntarla en directo: "¿Qué te ha pasado en el ojo?". Ante esto, muchos espectadores llegaron a pensar que el periodista estaba bromeando con un posible retoque estético de la presentadora.

"¿Qué me pasa?", le preguntaba la comunicadora, algo preocupada. "En el ojo, en la cara", le indicaba el conductor del espacio de Telecinco. "Ah... ¿Sabes lo que me pasa? Pero, ¿Se nota?", quiso saber la presentadora tras ser consciente de a lo que se refería su compañero. Para aclarar lo sucedido, Ónega mostraba sus dos mofletes para enseñar bien las marcas que tenía en la cara.









"Te lo he notado yo que te he visto antes"

La periodista explicó que sus marcas no tienen nada que ver con posibles retoques estéticos. En cambio, aclaraba que se debe a que había pasado por su fisioterapeuta antes de empezar el directo y se le había quedado marcada la camilla. "Te lo he notado yo que te he visto antes entrar, pero, en pantalla, no se ve tanto... Sí, se ve, más o menos. Es que te he visto entrar...", aclaraba Prat, dejando claro a que se le notaba más en persona.

"Es que he ido al fisio, esta mañana, porque me dolía la espalda. Me ha apretado mucho contra la camilla y se me ha quedado marcado y no hay forma...", aseguraba la conductora del espacio de sobremesa, haciendo referencia a que el fisioterapeuta le había apretado tanto para descargarle la tensión de la espalda que se le había quedado la marca de la camilla en la cara y que no se le quitaba.

"Ah, vale, vale", reaccionaba Prat, entre risas. "Oye, eso desaparece pronto", le tranquilizaba el presentador a Ónega. "Para las ocho no lo tengo", opinaba la comunicadora, dejando claro que en 'Ya son las ocho', programa que presenta por la tarde en Telecinco, ya podrán verla sin las marcas. "Seguro que no", corroboraba Prat con una sonrisa.