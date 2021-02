Joaquín Prat lanza un recado a Cristina Cifuentes en directo y Ana Rosa le corta: "¿Esto es un tirito?"

El pasado lunes se confirmó que la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid habíaabsuelto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, del llamado 'caso Máster'. Según se declaró, esto se debe a que no hay pruebas suficientes de que ella presionó a la profesora para la falsificación del acta, la que utilizó para asegurar que había defendido el trabajo de fin de máster.

Tras la resolución del caso, la política se ha dejado ver en los diferentes programas de Mediaset en los que colabora. Así lo anunció Sonsoles Ónega cuando cogió el relevo de Ana Rosa Quintana. Al terminar el programa, Quintana se despedía de 'El Programa de Ana Rosa' para dar paso a 'Ya es mediodía' y, como es habitual, Ónega avanzó algunos de los temas que iban a tratar a lo largo del programa, haciendo hincapié en la entrevista con Cristina Cifuentes.

Compartiendo pantalla con Quintana, la presentadora de 'Ya es mediodía' desveló que en su programa iban a contar con "las primeras palabras de Cristina Cifuentes tras la sentencia que le absuelve del delito de falsedad documental por el 'caso máster'". "Nunca había hablado y hoy va a hablar", señaló la conductora del espacio, marcando así que se trataba de una entrevista en exclusiva.

"Enhorabuena porque Cristina Cifuentes es una colaboradora habitual de vuestro programa y estamos todos muy contentos", felicitó Quintana a su compañera, siendo consciente de la importancia de la intervención de la política. Nada más escuchar sus palabras, Joaquín Prat, quien se encontraba colaborando en el espacio de Quintana, no pudo evitar manifestar su enfado.

Esto se debe a que Cifuentes también era colaboradora habitual de 'Cuatro al día', programa que presenta Prat tras colaborar en el formato de Telecinco, por lo que le sentó muy mal que la política no se hubiese ofrecido a hablar también en su espacio.

"Espero que también le parezca bien entrar en 'Cuatro al día', donde también es colaboradora o tertuliana“, decía. Como consecuencia, Quintana se mostró muy sorprendida por las palabras de su compañero: "¿Esto es un tirito?". Disimulando su pulla, Prat contestó con una sonrisa al saber que su compañera le estaba cortando por sus desafortunadas palabras. "Estaría bien, Cristina; estaría bien…", concluyó el presentador de Cuatro.

Cifuentes en 'Ya es mediodía'

Poco después, Cifuentes entró en 'Ya es mediodía', a través de una videollamada, para aclarar las polémicas por las que se le había acusado: "Bueno, dice muchas más cosas. Básicamente lo que dice absolución con todos los procedimientos a favor y eso significa inocencia, algo que yo dije desde el primer momento y que me ha supuesto vivir tres años con un calvario y un linchamiento continuado. Estoy contenta sobre todo por mi familia porque para ellos acaba un larguísimo calvario".

"Estoy liberada, me siento aliviada, pero yo ya he cumplido una condena de tres años. Una condena que no ha tenido presunción de inocencia, he sido condenada desde el principio", agregó tras reconocer que "había perdido su vida" durante estos tres años: "He perdido mi vida y he tenido la llamada condena del telediario, de forma reiterada y de forma feroz".

Aprovechando su presencia, Ónega quiso saber su opinión sobre el abandono del Partido Popular de su sede en Génova. "Ya estaban tardando en irse a otro lugar, yo ya lo dije en 2016… No porque este maldita, que puede que lo esté… Deben reducir sus gastos y adaptarse a los tiempos que nos ha tocado vivir", contestó.