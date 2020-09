La réplica de Joaquín Prat al presidente de la Fundación Franco tras su tensa entrevista en 'Cuatro al Día'

El programa de Cuatro presentado por Joaquín Prat, 'Cuatro al Día', ha contado este miércoles con la presencia de Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, para hablar de la idea del Gobierno de Pedro Sánchez de ilegalizar esta.

El profesional de Mediaset ha protagonizado varios momentos de tensión con el entrevistado, que se mostraba reacio a la consideración que el propio Joaquín Prat ha hecho del régimen de franco, al que ha catalogado de régimen autoritario: "La historia que he aprendido en el colegio, que no era ni mucho menos una institución marxista, era que era una dictadura, que no existían las libertades, que había pensamiento único y que se hacía durante 40 años todo lo que decía el señor Francisco Franco".

Tensión en la última entrevista de Joaquín Prat

"A ver, señor Prat, no personalice usted", ha señalado el presidente de la Fundación: "Yo sé muy bien que su padre vino de Perú y vivió feliz en la Televisión Española y con mucho éxito. Tenemos en la memoria a su padre con Franco. Así que no personalice. Perdóneme pero me lo ha puesto usted a castañas", ha concluido Chicharro.

Juan Chicharro ha dicho que el padre de Joaquín Prat, que "era de Perú", vino para trabajar en la abierta España de Franco: "Mi padre era valenciano y tuvo que emigrar de esa España que usted vende maravillosa" https://t.co/BFoKCeYLlP — Cuatro (@cuatro) September 9, 2020

Ante este dato aportado por el entrevistador, Joaquín Prat ha querido matizar y explicar cuál fueron los pasos que tuvo que dar su padre: "Yo le estaba hablando de lo que a mí me enseñaron en el colegio que era el régimen de Franco. Quizá yo esté equivocado, pero el que se ha equivocado ahora es usted: mi padre no vino de Perú, mi padre era un valenciano, hijo de padre catalán y madre valenciana, que tuvo que emigrar cuando aquí no se rascaba bola, en esa España tan maravillosa que usted nos vende, para poder sacarse las castañas como muchos españoles".

La petición de Joaquín Prat en plena entrevista

Por último, el presentador ha pedido al presidente de la Fundación Franco que deje tranquila la memoria de su padre, que falleció hace 25 años: "Como falleció hace 25 años, dejemos a mi padre en su lugar", y recordó que este trabajó en la cadena pública tanto durante la dictadura como después, durante los años de Pilar Miró, así como en instituciones privadas".

Por último, Joaquín Prat ha pedido a Chicharro que le haga llegar las imágenes que disponen en la Fundación Franco en las que aparece su padre junto al caudillo:"Mándeme las fotos que tienen usted en el archivo de mi padre con Franco, si es tan amable, que yo no las encuentro. Como para no ponerse en la foto en aquella época".

