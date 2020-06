Joaquín Prat desvela el 'duro trago' que ha sufrido durante el estado de alarma: "Lo voy a contar"

Joaquín Prat sigue analizado cada tarde en 'Cuatro al día' toda la actualidad relacionada con el coronavirus en nuestro país. Con la llegada de la 'nueva normalidad' a todo el territorio español, el asunto de los rebrotes también se ha colado en la crónica diaria, sobre todo porque es necesario concienciar a la población de los problemas que podrían tener lugar si regresásemos a la situación que se vivió en nuestro país hace pocos meses.

La emotiva historia de Joaquín Prat

En este sentido, el programa de Mediaset informó sobre algunas situaciones que se están produciendo a lo largo y ancho de nuestro país y que están poniendo en riesgo la salud pública: fiestas, congregaciones multitudinarias y también otro tipo de reuniones están siendo cada vez más habituales en la crónica del día, algo que el propio presentador, Joaquín Prat , ha lamentado y ha pedido a la sociedad mayor concienciación sobre el riesgo que podemos correr si nos exponemos a situaciones como estas. "Es necesario que volvamos para atrás, reseteemos y que nos vuelvan a explicar los riesgos que corremos. Parece que se nos han olvido demasiado pronto", ha explicado el periodista.

.@PratSandberg cuenta la historia real de un amigo suyo: “Se contagió en una fiesta y su padre murió” https://t.co/jWXtJgl5bK — Cuatro (@cuatro) June 23, 2020

Joaquín Prat: "Voy a contar su historia"

Debido a su pesar por las imágenes que estaba viendo, Prat ha querido explicar la historia de uno de sus amigos, que se contagió en una fiesta celebrada siete días antes de que se decretase el estado de alarma y que ahora ha querido recuperar para intentar participar en esa importante tarea de concienciación a la sociedad de nuestro país: "Voy a contar una historia. Espero que no le moleste a mi amigo, no voy a decir su nombre. El fin de semana anterior al decreto del estado de alarma, mi amigo acudía a una fiesta con unas cuantas personas. Sitio cerrado, se contagian todos y cada uno de los asistentes, todos. Al día siguiente va a casa de sus padres, contagia ambos. Su padre fallece y su madre estuvo a punto de hacerlo, caso real. Supongo que todas estas personas que participan en estas aglomeraciones también tendrán padres y abuelos, y sobre todo tendrán vida propia. No sé cómo es posible que la gente se la juegue de esta manera", concluía el periodista para señalar que la situación a la que nos enfrentamos en los próximos meses es muy complicada, a pesar de que la 'nueva normalidad' esté en vigor.

