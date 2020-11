José Sacristán deja 'las cosas claras' a Jesús Cintora sobre el acuerdo del PSOE con Bildu

El actor José Sacristán ha sido entrevistado este miércoles en el programa de Jesús Cintora, 'Las Cosas Claras' en TVE, donde ha repasado los últimos pasos del Gobierno de Pedro Sánchez y ha dejado más de un titular que ha llegado a sorprender hasta el propio presentador del programa, que comenzó su nueva aventura en Televisión Española el pasado lunes.

Sacristán ha explicado cómo le está afectado la pandemia, después de que se viese obligado a tener que cancelar varias funciones de su último proyecto en la ciudad de Barcelona. Por ello, y por el momento que está atravesando el sector de la cultura en nuestro país, Jesús Cintora ha querido contar con su testimonio.

La opinión de José Sacristán sobre la crisis del coronavirus

Con 83 años y varias décadas de carrera encima de los escenarios y delante de las cámaras de televisión, el veterano actor ha querido agradecer a todas las personas que siguen acudiendo a los teatros y a los cines para apoyar a la cultura: "La gente está demostrando un interés formidable por volver al teatro con las limitaciones y todas las puñetas que hay".

Después de valorar cómo se encuentra, el actor ha querido mostrar su visión crítica de las restricciones impuestas en las salas de cine y de teatro: "Los criterios con los que se regulan los niveles de asistencia a los espectáculos son poco arbitrarios y no coinciden con un mínimo de rigor con los cuidados que hay que observar".

En este momento, Cintora le ha querido preguntar sobre la opinión que tiene sobre la gestión del Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, señalando que mira con ojos de curiosidad la gestión que han realizado otros países de nuestro entorno: "Yo echo la mirada a otros países y todos andan tanteando salir del hoyo como pueden. No creo que seamos ni muchísimo menos los más torpes ni los peores, por supuesto, pero tampoco los mejores. Pero está claro que las circunstancias de emergencia que se están dando en todos los países informan de que los responsables hacen en la mayor parte de los casos buenamente lo que puedan".

En este sentido, el actor ha explicado que "seguramente habrá mayores o menores niveles de acierto, pero no soy en absoluto partidario de una condena, una demonización a ultranza de la gestión de este problema ni tampoco de aplaudir más".

En clave política, el presentador le ha preguntado por el clima que se vive hoy en día en el Congreso de los Diputados, señalando que no entiende cómo se pueden vivir algunas de las imágenes que marcan el ritmo político de nuestro país: "Estos mensajes un tanto extremos son para intentar satisfacer lo más indeseable, lo más innoble de un sector del electorado. Me consta que no se vuelven locos algunos políticos o responsables o irresponsables a la hora de alentar ciertos comportamientos sino porque saben que eso es lo que quieren escuchar algún que otro energúmeno que les siguen. Es lamentable en mi opinión".

El mensaje de José Luis Sacristán a Lastra tras el apoyo de Bildu

Por último se ha referido al apoyo de EH Bildu a las cuentas públicas del Gobierno, señalando que es un tema complicado que está entre la política y la moral: "Entiendo este reparo moral que algunos le ponen al contar con una gente que celebraba el tiro en la nuca. Es un territorio delicado de transitar y entiendo que la señora Lastra piense que es una nueva generación la que se tiene que hacer cargo, pero creo que sin dejar de tener en cuenta el inmenso dolor del daño que causó ETA. Qué trabajo costaría que la gente de Bildu hiciera un gesto de lo siento".

José Sacristán, en @cosasclarastve, sobre el apoyo de Bildu a los PGE: "Sin dejar de tener en cuenta el inmenso dolor y daño que causó ETA, ¿qué trabajo costaría que esta gente de Bildu hiciese un gesto manifestando un 'lo siento'"?



�� https://t.co/1MZBefuOwM#LasCosasClaras3pic.twitter.com/vOITufm5wl — RTVE (@rtve) November 18, 2020

