Jesús Cintora sorprende por la "pregunta muy personal" que hace a un colaborador: "¿No te dejan ser gordo?"

Hace unos días, Alberto Garzón acaparó todos los medios de comunicación y se convirtió en el protagonista de todas las tertulias televisivas. Esto se debe a que el ministro de Consumo lanzó una campaña contra el consumo "excesivo de carne" en España, además de señalar a la industria ganadera por provocar elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. Dado el revuelo provocado por le propuesta del político, el tema ha vuelto a acaparar 'Las cosas claras'.

En la mesa del programa de TVE los colaboradores manifiestan opiniones muy diferentes al respecto. Los tertulianos se encontraban analizando unas declaraciones de Pablo Casado que terminaron derivando en Garzón. El líder del PP insistió en el tema de reducir el consumo de carne y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de tener "el plan de moldear a la sociedad española a través de la ingeniería social".

"Están instalados en la retórica 'trumpista'. Esto suena a conspiranoia, como si el Gobierno quisiera diseñar la vida de los españoles", opinaba Miquel Ramos tras escuchar las declaraciones de Casado. "Todo el que no esté de acuerdo contigo es Trump. Desde luego que hay un plan de ingeniera social. Te imponen lo que tienes que beber, te imponen lo que tienes que comer o lo que tienes que decir. En este país no se puede ser políticamente incorrecto porque te miran mal", se quejaba Francisco Simón.

"¿De verdad crees que te están diciendo lo que tienes que comer?", le replicaba Ramos. "En este país no se puede ser políticamente incorrecto porque te miran mal. No se puede ser gordo, como yo", estas palabras de Simón provocaron las risas de Jesús Cintora, quien no puedo disimular la sonrisa. "Francisco, una pregunta que te hago que es muy personal, ¿No te dejan ser gordo?", preguntó entonces Jesús Cintora entre risas, lo que descolocó a los presentes.

"Calma, sosiego"

"Sí, te dicen que es muy malo tomar azúcar. Es malo, ya lo sé. Ya sé que es malo, pero déjeme usted que tome lo que quiera ¿No entiendes que a mí me da igual lo que diga la Organización Mundial de la Salud?", decía entonces el colaborador como respuesta a la pregunta del conductor del espacio de TVE.

"¿Podemos diferenciar entre advertir y obligar?", pedía Ramos, aparentemente desesperado por la reacción de su compañero. Sin embargo, el colaborador mantenía su postura: "Estoy en mi derecho de ejercer mi libertad y puedo opinar diferente a lo que opine la OMS".

Ninguno de los presentes se ponía de acuerdo, por lo que el debate se alargó más de lo esperado. Es por esto por lo que Cintora se vio obligado a intervenir y cortar el tema bruscamente para pasar al siguiente. Casi saltando de la silla, el presentador chaqueó los dedos y pidió silencio a los colaboradores: "¡Stop! Por favor, gracias, gracias. Es como si tuviera aquí una vuvuzela. Calma, sosiego".