Jesús Cintora: Los verdaderos motivos de su salida de Mediaset y la oferta de Albert Rivera que no aceptó

Jesús Cintora es un periodista que, nada más terminar la carrera de periodismo, dio sus primeros pasos dentro del mundo de la comunicación en emisoras locales como Cadena Ser, TVE o Radio Marca. Sin embargo, el primer gran logró de su carrera llegó cuando se convirtió en el coordinador informativo de 'Hoy por Hoy', lo que le facilitó, años después, el ponerse al frente de la dirección de 'Hora 14', 'Hora 25' y 'Matinal SER'.

En 2011 se vio obligado a dejar la radio atrás y dar el gran salto a la televisión, dado que fue despedido por una restructuración de los servicios informativos de la cadena. Ese mismo año comenzó a participar en tertulias políticas como 'El Programa de Ana Rosa', 'El cascabel', 'El debate de la 1' o 'El gran debate', hasta que fue fichado por Mediaset, donde destacó por presentar 'Las mañanas de Cuatro'.

No obstante, a pesar de su éxito en la cadena, lo que se vio reflejado con un Premio Ondas, el periodista fue despedido por no ser "objetivo". Como consecuencia, se convirtió en un colaborador habitual de laSexta por participar en los debates de'Al rojo vivo', 'La Sexta Noche', 'Liarla Pardo'o'Más vale tarde'. A pesar de haber reorientado su carrera, este año fue fichado por Televisión Española para presentar su propio formato, 'Las cosas claras'.

Aunque cuenta con una gran trayectoria televisiva por ser un periodista muy reconocido, Cintora ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su paso por las diferentes cadenas, por las que ha tenido que enfrentarse a multitud de críticas y problemas con las diferentes empresas, lo que no ha cesado con su nueva etapa en TVE.

'Las cosas claras' en riesgo

Antes de su estreno, el puesto del presentador ya está en riesgo. Los sindicatos de RTVE han decidido llevar a los tribunales al programa al considerar que vulnera las normas de contratación externa: "El programa puede estar vulnerando las distintas leyes de la Corporación RTVE en lo que se refiere a la externalización de los contenidos de informativos y por tanto incumpliendo la ley, pues el 100% de la producción de contenidos informativos han de ser producidos con los medios y el personal de la CRTVE".

Esta queja se llevo a cabo cuando se anunció quienes formarían parte del equipo de 'Las cosas claras'. El espacio contará con más de 20 periodistas de las instalaciones de RNE, los que están contratados por una productora externa. Sin embargo, el equipo de redacción lo ha seleccionado Cintora en base a los que considera más apropiados para el programa.

Es por esto por lo que los propios trabajadores de la corporación se han manifestado y han declarado que no es tolerable que se contraten redactores cuando hay 1.400 periodistas en el ente público, además de porque las normas de RTVE obligan a que los programas informativos sean elaborados por trabajadores de la corporación. Por este motivo, para evitar futuros problemas y señalar que sigue cumpliendo la normativa, el formato ha sido catalogado como magacín, lo que le permite contar con la colaboración de trabajadores externos a RTVE.

Un arma contra Ferreras

En este caso, a pesar de haber sido colaborador en laSexta, TVE querría hacer frente aAntonio García Ferreras al incluir en su parrilla un espacio informativo diario con Cintora al frente, dado que ha sido el programa elegido para emitirse en la misma franja horaria que 'Al Rojo Vivo' y con un formato similar.

La misma táctica fue usada por Mediaset cuando eligieron al periodista para presentar 'Las mañanas de Cuatro', ya que tenían como objetivo frenar la fuga de espectadores hacia el programa dirigido por Ferreras, lo que Cintora estuvo a punto de conseguir, pero le despidieron de la cadena antes de tiempo.

Despedido por Mediaset

A pesar de conseguir buenos datos para la cadena, en 2015, Mediaset decidió destituir a Cintora. Según explicó la empresa en su comunicado, se vio obligada a prescindir del presentador para mantener su compromiso con la “pluralidad” y la “objetividad”: “La línea editorial de Mediaset España es coherente en toda su programación y tiene el claro objetivo de informar, que no de formar, a los espectadores con unos presentadores que traten la información de manera objetiva”.

Dado el revuelo, el propio periodista decidió pronunciarse y sugirió que su cese respondía a las presiones políticas, en concreto del PP, que en ese momento estaba en el Gobierno central, por sus habituales críticas. "La intromisión de la política en los medios no es algo nuevo", comentó Cintora al anunciarse su despido, lo que muchos apoyaron.

Durante sus años como presentador del espacio, recibió varios toques de atención por parte de la dirección por sus opiniones ideológicas. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando se informó de que José Manuel García Margallo, Ministro de Exteriores, se encontraba en lo toros en Valencia cuando se dio el atentado en Túnez, donde hubo varias víctimas españolas. Esta información fue dada por Cintora, quien desmontó las declaraciones del propio Margallo, que aseguró que solo había ido a dejar a su hija y a su yerno para seguir trabajando, lo que el Gobierno no se tomó nada bien.

'Las mañanas de Cuatro'

Conflictos con el Partido Popular

Sin embargo, no fue la primera vez que el periodista protagonizó un enfrentamiento con algún miembro del Partido Popular. El comunicador tuvo una fuerte discusión con Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, en directo.

"Se encarga usted todas las mañanas de incentivar esa línea, de decir que todos los políticos son corruptos, que son unos sinvergüenzas. Esto es su línea de comunicación y yo me alegro. Usted sabe lo que hace, usted es responsable. Usted le llama... No sé cómo le llama a lo que hace", le reprochó Hernando.

"Los periodistas estamos para contar lo que ocurre. El CIS refleja que la gente está muy disgustada con los temas de corrupción. Los periodistas contamos lo que pasa. Los políticos están para resolver lo que ocurre. Yo creo que ustedes podrían hacerlo mejor. Es mi punto de vista", se defendió Cintora.

"Usted, a veces, exagera el tamaño de la lupa", continuó diciendo el político, antes de acusar al presentador de seguir el juego a Pablo Iglesias: "Eso de pedir preguntas lo hacía un señor que usted llevaba a la mesa que modera y le pagaba dinero por asistir a esas tertulias". "Pablo Iglesias era un colaborador de esta mesa y cobraba como otro contertulio. Igual que venía un tal Francisco Granados y también cobraba hasta que le pillaron el dinero en Suiza. Y ya no está. Y está en la cárcel. A mí no me dicta nadie las preguntas, ni usted ni el señor Pablo Iglesias", le respondió Cintora intentando mantener la paciencia.

'Las mañanas de Cuatro'

No obstante, la primera llamada de atención de la cadena al presentador por su línea editorial se remonta al 2014, cuando discutió con María Arenales Serrano, diputada del PP, al corregirla en directo cuando ella afirmó que cuando el Partido Popular entró en el Gobierno la prima de riesgo estaba en 637 puntos.

"Eso no es cierto. Le voy a plantear un reto: Usted se juega su sueldo de todo un año y yo el mío a que la prima de riesgo no era 600 y pico cuando ustedes llegaron al Gobierno", le retó el periodista. "¿Cada vez que diga alguien algo que yo considere una mentira puedo decir lo mismo que usted?", le contestó Arenales Serrano muy ofendida.

Días después de la discusión, la diputada tuvo que disculparse en público después de que Cintora comprobara que ella se equivocaba: “La prima de riesgo que dejó Zapatero fue mala en muchos aspectos y dejó mucho paro. Dejó 230 puntos, no 600 y pico que usted decía. No sé por qué miente. Me duele que mienta porque trabajan con nuestro dinero que es el dinero público".

Por todo esto, algunos políticos han manifestado su desacuerdo con la cadena por fichar a Cintora para conducir un formato. Antes de que RTVE confirmara el fichaje, durante una entrevista en 'La Hora de La 1' con Mónica López, Cayetana Álvarez de Toledo, ex portavoz parlamentaria del PP, cuestionó a la cadena si "esta persona representa la sensibilidad plural de los españoles".

"Lo destituyeron de Mediaset por no ser lo suficientemente plural", recordó Álvarez de Toledo refiriéndose a Cintora. "Vivimos un proceso de degradación de las instituciones comunes", añadió.

Íntimo amigo de Pablo Iglesias

A raíz de estas discusiones, tal y como le reprochó en su día José Manuel García Margallo, el periodista mantiene una buena relación de amistad con Pablo Iglesias, por lo que ha sido criticado en varias ocasiones. Desde que Cintora fichó al de Podemos como tertuliano de 'Las mañanas de Cuatro', siempre han mostrado públicamente lo mucho que se admiran el uno al otro. Incluso, el propio presentador, reconoció que él fue quien le dio a Pedro Sánchez el teléfono de Iglesias en 2014.

Esta estrecha relación con el político es lo que hizo que Cintora fuese como invitado a su programa, 'Otra vuelta de tuerka', en el que vicepresidente le presentó como "uno de esos periodistas que no deja indiferente a nadie, pero también es un amigo", después de comentar lo siguiente: "Cuando te han entrevistado alguno de los mejores te entra el gusanillo de imitarlos. Dicen que le debo mucho, y sus detractores más agresivos han llegado a decir que era nada menos que mi mánager”.

A la hora de comentar su polémica amistad y sus enfrentamientos con algunos políticos, Cintora apuntó que "hay periodistas libres y los hay que se venden al poder": "A mí me han acusado de ser de Rubalcaba, luego de Podemos, pero yo intento ser muy libre, muy independiente y hacerlo con mucha dignidad", reconoció.

"Algunos quieren tener mi cabeza en una bandeja, pero va en el juego. Siempre es arriesgado molestar al poder, yo se que juego esa partida, soy consciente de que arriesgo, algunos tratan de colocarme en un disparadero", agregó.

Mostrando una vez más que tienen muchas opiniones en común, lo que sustenta su amistad, Cintora recibió muchos comentarios negativos cuando defendió a Pablo Iglesias durante un debate sobre las elecciones generales en 'Las mañanas de Cuatro'.

"Jaime González se quería ir de rositas de lo siguiente, que dijo, si Pablo Iglesias conseguía representación en el Parlamento. Y no ha conseguido representación, ha conseguido 'cinco lobitos tiene la loba'", sentenció el presentador haciendo alusión a cuando González opinó que "quien vote a Podemos estará votando a los que representa lo peor de la condición humana".

"Mejor reírse… Esto se explica por sí mismo", dijo Cintora tras recordar las declaraciones. "¿Por qué? ¿Me puedo explicar? Hombre, si me pones aquí y no me dices que lo vas a sacar lo lógico es que me des la palabra. Déjame hablar por alusiones, que me ha llamado extrema derecha", se quejó González. "No, por alusiones yo creo que debe hablar Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, lo peor de la condición humana. Dejamos responder a Pablo, por favor. No sé en qué programa te crees que estás, pero aquí dejamos responder", insistió el presentador.

"En primer lugar, yo no soy de extrema derecha", contestó González. "¿Pablo es de extrema izquierda?", le interrumpió el comunicador. "Sí, Pablo es de extrema izquierda, yo creo que lo dirá él", afirmó el entrevistado. Tras un tenso debate, el presentador decidió frenar a González y bajar el tono de la discusión: "Jaime, ya está, tómate un sorbito de agua… Que es gratis, venga. Jaime, déjale terminar. Échate un buen trago... Pido un poquito de relajo, Jaime González, de verdad. Hoy tenemos un invitado, que ha sido la sorpresa en las elecciones europeas, no puedes pretender tener más protagonismo que Pablo Iglesias. Yo me voy a encargar personalmente".

'Las mañanas de Cuatro'

Albert Rivera le ofreció formar parte de Ciudadanos

Por otro lado, el periodista protagonizó una comentada anécdota con el entonces líder de Ciudadanos. Tal y como contó el propio Cintora, en 2012, Albert Rivera le propuso ser el hombre de Ciudadanos en Madrid, pero él rechazó la oferta: "Yo soy periodista y me quiero dedicar a esto", recordó Cintora, que fue lo que le contestó a Rivera por su proposición.

Ante la cara de sorpresa de los colaboradores de 'El programa del verano', el protagonista les confesó que se podía hacer público: "Hace poco nos encontramos en el AVE y recordamos la anécdota y me dijo que lo podía contar". "Después otros partidos, no solo uno, me han tentado para entrar en política", reconoció sin querer desvelar más al respecto.

Faceta como escritor

Aprovechando su extensa y polémica trayectoria en los medios de comunicación, el periodista ha tenido la oportunidad de desarrollar su faceta como escritor y de contactar con personajes importantes de la actualidad. En 2015 publicó 'La hora de la verdad', el primer libro para el que se entrevistó a los líderes políticos de la nueva generación, como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Alberto Garzón o Pablo Casado. También participaron en el proyecto de Cintora algunos de los personajes que él mismo fichó para su programa de televisión: Miguel Ángel Revilla, Sor Lucía Caram o Pedro J. Ramírez.

Además, el prólogo fue escrito por Iñaki Gabilondo, quien dedicó al autor unas bonitas palabras: "Jesús Cintora, un joven periodista soriano con el que coincidí en la Cadena SER. Saltaban a la vista su personalidad y su instinto. Su informalidad, su descaro y su sencillez expresiva encajaban como un guante con las exigencias recién estrenadas de transparencia, frescura y audacia".

Después del éxito de su primer libro, Cintora también publicó en 2017 'Conspiraciones, ¿por qué no gobernó la izquierda?' y, en 2020, 'La Conjura'. Todos ellos abordan los temas políticos más comentados de la actualidad, desde la perspectiva del comunicador.