Jesulín de Ubrique se abre en canal con Toñi Moreno durante su inesperada reaparición en televisión

Toñi Moreno ha logrado entrevistar a uno de los personajes más solicitados en los espacios del corazón. Jesulín de Ubrique será el invitado de la próxima entrega de 'Un año de tu vida', que se emitirá el lunes 28 de agosto. A pesar de que el torero no suele visitar programas de televisión, ha hecho una excepción con Moreno, con la que hablará sobre su matrimonio con María José Campanario, la relación con su padre Humberto Janeiro, además de desvelar algunos detalles de su vida que se desconocen.

Ha sido la propia periodista quien ha publicado, en su cuenta oficial de Instagram, los primeros avances de su entrevista con el torero. Según se han podido ver en las imágenes, Ubrique se abrirá en canal con la presentadora y hablará sobre la pérdida de su padre, quien falleció el pasado 9 de agosto. Muy emocionado, el torero confesó el cariño que siente hacia su progenitor y cómo se interesó por el mundo de los toros.

Tras descubrir que sus padres pretendían vender una de sus propiedades por los problemas económicos que sufrían, un pequeño Jesulín de Ubrique, de 13 años, se negó y se comprometió a ayudarles. "Le dije a mi padre que si quería que fuese torero, me dijo que sí y le pedí entonces que no vendiese el campo", desveló.

Además, dejando las lágrimas a un lado, la presentadora reveló cuando hace 30 años se enamoró del diestro. "Me enamoré de él, era el chico del momento, y cuando él pidió mi teléfono me ilusioné muchísimo", comentó entre risas para luego reprocharle que no se acordara de su nombre cuando hablaban por teléfono. "Tenía muchas amigas", respondió Ubrique.

Por otro lado, también habló de los muchos obstáculos que ha tenido que superar durante los 18 años de matrimonio con Campanario. "Hemos tenido nuestras diferencias. Nos han puesto muchas trabas en el camino pero aquí estamos, con dos cojones", sentenció.

El torero confiesa por qué dejó de ser cantante

Durante la misma entrevista, el torero afirmó que su sueño era ser portero, incluso se atrevió a hablar sobre su trayectoria como cantante. Tal y como explicó a Moreno, decidió abandonar su carrera como cantante por todas las críticas recibidas tras el lanzamiento de 'Toda'.

"Me senté con los productores y dije que se acabó el cante para mí. Maquello me costó 70 u 80 millones que tuve que pagar de mi bolsillo, ya que tenía cerradas galas para todo el invierno", concluyó.