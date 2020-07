Isabel Rábago se cobra su venganza: "Pues sí que ha escocido este anuncio..."

La periodista Isabel Rábago ha aprovechado el inesperado anuncio de Vox de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez en septiembre para atizar al PP, partido para el que trabajó durante un tiempo. Rábago, a la que podemos ver habitualmente en programas como "Viva la vida" de Telecinco, no ha ocultado nunca su desacuerdo absoluto con el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, especialmente durante estos meses de pandemia. Por eso, ha agradecido que Santiago Abascal haya propuesto desbancar a Sánchez a través de una moción de censura, de igual manera que él apartó a Rajoy del poder en junio de 2018.

"Moción de censura a Sánchez en septiembre... ¡por fin, alguien respira!", ha escrito en Twitter Rábago. Minutos después, y ante el revuelo que ha causado el anuncio, ha escrito de nuevo: "Pues sí que ha escocido este anuncio... Quizás le haga ponerse las pilas a esa oposición que parece que ni está, ni se la espera. Oposición no es sentare a esperar con un ojo puesto en las encuestas. Trabajen, señorías", ha dicho.

Pues si que ha escocido este anuncio... Quizás le haga ponerse las pilas a esa oposición que parece que ni está, ni se la espera.

Oposición no es sentare a esperar con un ojo puesto en las encuestas. Trabajen, señorías. — Isabel Rábago ���� (@RABAGOISABEL) July 29, 2020

EL PASADO DE RÁBAGO EN EL PP

Estas palabras son un claro dardo envenenado contra el PP, formación con la que Rábago colaboró hace un tiempo. La periodista se incorporó a finales de 2018 al PP como asesora de medios y comunicación de la formación política en Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Sin embargo, la propia Rábago ha reconocido meses después que su trabajo fue muy criticado tanto fuera del partido como dentro.

En "Viva la vida", Rábago dejó claro que no se arrepiente de haberse embarcado en esa aventura profeisonal, "aunque cuando entras en política ves cosas que te cuestionas y te planteas”. Y añadió: “No estaba dispuesta a renunciar a mi libertad”.

El 9 de octubre de 2019 se hacía oficial que el PP dejaba de contar con ella. la nueva Vicesecretaria de Comunicación, Ana Millán, ha decidido dejar de contar con Rábago como Secretaria de Medios y Telegenia, como así se puede apreciar en el organigrama del PP de Madrid y ha confirmado la propia periodista en redes sociales.

"No tengo enfrentamientos con nadie. Hice lo que me pidieron, cuando me lo pidieron, cumplí con creces y se acabó. No aspiro a ser política, jamás pedí ni soñé con cargo alguno. Tengo mi vida, mi trabajo, soy libre y seguiré como siempre he hecho diciendo, lo que pienso", escribió en Twitter Rábago tras el revuelo originado.

Sin embargo, mientras colaboraba en el PP, no dudó en criticar algunas de las declaraciones de Ayuso. "Díaz Ayuso debiera aclarar quién le sugiere que diga esa bobada de quemar iglesias y el regreso al infierno del 36", dijo en un momento dado.

Rábago nunca ha ocultado que lo pasó muy mal aquel año. "Estuve cerca de un año, un año muy intenso donde yo no lo pasé bien. No se pasaba bien fuera y no se pasaba bien dentro. Fuera supuso un boom mediático y una crítica que, fíjate, no me impresionó porque sí que la esperaba", ha contado meses después, una vez que la herida ha cicatrizado.