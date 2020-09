Isa Pantoja aprueba Selectividad y desvela su nueva ilusión profesional: "Mi madre se ha emocionado"

Parece que los rostros más populares de Telecinco están retomando sus estudios. Rafa Mora fue el primero en anunciar que había aprobado Selectividad para poder esudiar Periodismo. Ahora es el turno de Isa Pantoja, la hija de la tonadillera ha comunicado que también ha superado el examen de acceso a la universidad.

Según ha confesado en una entrevista para Lecturas, a pesar de no querer desvelar sus notas, se ha decantado por estudiar Derecho. La joven ha decidido dejar a un lado su faceta musical para centrarse en las leyes y "defender su honor y el de su madre".

"Todo lo que pasó con mi madre me puso negra. Si he elegido Derecho es por eso", ha confirmado. "La he visto sufrir un montón...No sé qué abogados tenía", ha explicado, haciendo alusión a las polémicas que rodearon a su madre por su exposición mediática y a su paso por prisión.

"Voy a ser abogada", ha afirmado. Además, ha declarado que retomará sus estudios en la Universidad de Cádiz. Tal y como ha contado, decidió presentarse a la EVAU para mayores de 25 años durante el confinamiento. Una noticia que Asraf Bueno, su pareja, y su hijo Alberto, de 6 años, recibieron con mucha ilusión.

"Te juro que me siento súper feliz porque no me he podido sacrificar más", ha confirmado. Si para ella ha sido una alegría, para su madre todavía más. "Se ha emocionado mucho, se lo he contado por teléfono", ha comentado. "En cuanto pueda, voy a ir a Cantora para decírselo en persona. Ella siempre ha confiado en m", ha añadido. Además, debido a la situación actual, no ha podido ver a Isabel Pantoja con mucha frecuencia. "Me he centrado tanto que solo la he visto dos veces", ha concluido.