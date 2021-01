La indirecta de José Bono a Mónica López sobre el papel del 'matrimonio Iglesias-Montero' en el Gobierno

El que fuera presidente del Congreso de los Diputados e histórico presidente socialista en Castilla-La Mancha, Jose Bono, ha pasado por las cámaras del programa de TVE presentado por Mónica López, 'La hora de la 1', donde ha analizado muchos asuntos relacionados con la actualidad política de nuestro país. En este sentido, una de las preguntas ha estado relacionada con el estado de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, pocos días después de que su cumpliera un año de la investidura.

En este sentido, al igual que en otras ocasiones, José Bono no ha dudado en mostrar su rechazo a la presencia de la formación morada en la coalición, y ha querido mandar el siguiente mensaje aunando el supuesto sentimiento que existe en muchos socialistas.

Bono, sobre Iglesias y Montero en TVE

"Pero el partido Podemos, yo creo que está totalmente diseñado al servicio de una persona o de un matrimonio, y están en el Gobierno, pero como le digo estamos a disgusto muchos. Se quieren apuntar, les pasa como al jugador del Tute, que hace una y se apunta 20 o 40. A estas alturas casi nadie queda engañado: Podemos no pinta en el Gobierno casi nada", ha apuntado José Bono en su última entrevista en TVE.

José Bono: "Podemos está diseñado al servicio de una persona o un matrimonio y no pinta en el Gobierno casi nada".

En el PSOE solo critican quienes no tocan poder.

Otro "facha" para las huestes podemitas y sus inseparables socios separatas y bilduetarras.pic.twitter.com/Tv3PXnUA6U — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) January 14, 2021

Esta es la segunda vez en pocos días que José Bono se pronuncia en contra de Unidas Podemos, la última vez fue el pasado sábado durante su entrevista con Iñaki López en 'LaSexta Noche', donde señaló que espera que en las próximas elecciones Podemos tenga un mal resultado: "Yo lo que he pensado que una legislatura en la que se están tomando medidas vale más que una época anterior en la que tuvimos cuatro elecciones en dos años. Para que eso ocurriese hemos tenido que formar Gobierno con Unidas Podemos, que a mí no me gustan. Se lo he dicho siempre y se lo repito. A mí me encantaría que Podemos estuviese fuera del Gobierno porque no hacen bien desde mi punto de vista. Pero entre no tener Gobierno o tenerlo con Podemos, pues con Podemos".

Las reflexiones de José Bono sobre Podemos

En otra ocasión, en el mismo programa de Atresmedia, José Bono también se mostró muy crítico con la presencia de la formación morada en el Consejo de Ministros: "Yo creo que el otro día, en el discurso de Casado, ha comenzado una nueva etapa en España. Podemos y Vox representan los extremos y España se crece en la moderación, y desde mi punto de vista se disminuye en los extremismos. Podemos, ya verá cómo empieza a bajar, bueno ya está bajando. Si no fuera porque están en el Gobierno toda España vería el fracaso que ha tenido Podemos en las últimas elecciones y ya verá usted el que va a tener en las próximas".

