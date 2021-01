José Bono sorprende en 'LaSexta Noche' con sus deseos para el futuro de Unidas Podemos

José Bono, quien fuese uno de los principales pesos pesados del Partido Socialista y presidente del Congreso de los Diputados, ha visitado el programa de Atresmedia 'LaSexta Noche' para analizar con Iñaki López todos los asuntos relacionados con la actualidad política y social de nuestro país.

El político manchego ha regresado al plató de La Sexta pocos meses después de su última visita, y para muchos espectadores el discurso de Bono le ha resultado familiar. Sobre todo en relación con un asunto: su visión y sus deseos respecto a Unidas Podemos.

Los deseos de José Bono para Podemos

La formación morada, principal apoyo de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición, ha sido analizada por el político, que ha vuelto a repetir que no siente ninguna sensación positiva respecto al partido liderado por Pablo Iglesias: "Yo lo que he pensado que una legislatura en la que se están tomando medidas vale más que una época anterior en la que tuvimos cuatro elecciones en dos años. Para que eso ocurriese hemos tenido que formar Gobierno con Unidas Podemos, que a mí no me gustan. Se lo he dicho siempre y se lo repito. A mí me encantaría que Podemos estuviese fuera del Gobierno porque no hacen bien desde mi punto de vista. Pero entre no tener Gobierno o tenerlo con Podemos, pues con Podemos".

En su discurso, el que fuese presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido sus deseos respecto a la formación morada: "Pienso en mi tierra. Allí también Podemos en la pasada legislatura llegó a tener un vicepresidente del Gobierno autonómico. ¿Sabe lo que tienen ahora? Cero. Puede que en España ocurra como en Castilla-La Mancha, ahora Pablo Iglesias es vicepresidente, pero yo tengo la esperanza de que en las próximas elecciones el voto de Podemos venga a opciones progresistas y no populistas como las del Partido Socialista y que se queden como en Castilla-La Mancha porque no es bueno para el país".

Nuevo recado de Bono a Podemos

No es la primera vez que José Bono se pronuncia en estos términos respecto a Unidas Podemos, el pasado mes de octubre, también en el plató de 'LaSexta Noche', el líder socialista se refería así respecto a la formación morada días después de la fallida moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez: "Yo creo que el otro día, en el discurso de Casado, ha comenzado una nueva etapa en España. Podemos y Vox representan los extremos y España se crece en la moderación, y desde mi punto de vista se disminuye en los extremismos. Podemos, ya verá cómo empieza a bajar, bueno ya está bajando. Si no fuera porque están en el Gobierno toda España vería el fracaso que ha tenido Podemos en las últimas elecciones y ya verá usted el que va a tener en las próximas".

