El incómodo momento de Alfonso Arús por la propuesta de una colaboradora en directo: "Ya estoy ocupado"

El pasado jueves, Soraya Arnelas confirmó, muy emocionada, que está embarazada y se convertirá en madre por segunda vez el próximo mes de noviembre. Según ha comunicado a través de su cuenta de Instagram, es un bebé muy deseado y es una niña cuyo nombre ya tienen claro: Olivia.

"¡AMPLIAMOS FAMILIA! Me moría de ganas por contarlo , no se como he aguantado tanto con lo impaciente que soy ,pero por fin podemos compartir con vosotros esta alegría", contaba la cantante muy emocionada. "Hace unos meses subía un story que decía 'TODO A SU DEBIDO TIEMPO' y es que a veces las cosas no son tan fáciles y necesitan prudencia , que es el mejor aliado en estos casos", justificaba así el tiempo que ha tardado en confirmar la noticia. "¡OLIVIA , ya te esperamos!", zanjaba la que fue representante de 'Eurovisión', desvelando así el nombre con el que llamará a su hija.

Esta noticia ha acaparado todos los espacios dedicados a la crónica social, por lo que también ha llegado a la sección que 'Aruseros' dedica a ello. A raíz de esto, se ha producido el momento en el que una de las colaboradoras ha hecho una llamativa propuesta a Alfonso Arús, la que, aparentemente, le ha puesto en un aprieto.

"Ves, ella ya tiene nombre. Vas tarde", le reprochaba el conductor del espacio de La Sexta a María Moya, dado que ella está embarazada y todavía no sabe cómo llamará a su hijo. Esto se debe a que, a mediados de abril, la colaboradora anunció en directo que estaba embarazada. El nacimiento está previsto para octubre, aunque, de momento, se desconoce el sexo del bebé, lo que complica que la comunicadora pueda tomar una decisión.









"Y así te hacemos padrino ¿Te gustaría?"

"Es que para niña es más fácil", se quejaba Moya, dejando claro que ya ha barajado diferentes opciones para si es niña, pero que si es niño no sabrían como llamarle. "No", contestaron todos sus compañeros al unísono, mostrando su desacuerdo ante la posibilidad de que los nombres para chica sean más fáciles.

"Mi marido dice que le pongamos Alfonso", decía entonces la colaboradora, descolocando así al presentador. "Claro", contestaba él muy irónico, tomándoselo como una broma. "Y así te hacemos padrino ¿Te gustaría?", le proponía entonces Mayo, dejando al conductor del programa de La Sexta totalmente descolocado. Este momento provocó las risas en el plató, ya que los colaboradores no daban crédito.

"Es que yo ya estoy ocupado", ha contestado el comunicador, rechazando así la propuesta de su compañera. "Claro, claro. Piénsatelo", insistía Mayo ante las risas del presentador. "Se le acumula el trabajo", decía una colaboradora, probablemente haciendo alusión a que Arús tiene una familia muy grande gracias a que tiene cuatro hijos y tres nietos.