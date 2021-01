Cayetano Martínez de Irujo desvela a Iñaki López sus mensajes personales con Sánchez e Iglesias: "Sorprendido"

Cayetano Martínez de Irujo ha visitado este sábado 'LaSexta Noche' para analizar con Iñaki López diversos asuntos de actualidad vinculados con la actual situación política de nuestro país y también vinculados a la realidad epidemiológica provocada por el coronavirus. En este sentido, Martínez de Irujo se ha mostrado contrario a un confinamiento total de la población, ya que las consecuencias económicas para muchos sectores de nuestro país podrían ser devastadoras.

En clave política, el hijo de la Duquesa de Alba ha sido sorprendido por el presentador debido a una pregunta relacionada con sus supuestas conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el vicepresidente, Pablo Iglesias. "Te quiero preguntar, no sé si es leyenda o realidad, que a veces te mandas mensajes con el presidente del Gobierno e incluso con el vicepresidente Pablo Iglesias, ¿esto es verdad?", ha subrayado el presentador de Atresmedia.

Las conversaciones de Cayetano con Sánchez e Iglesias

En este sentido, Cayetano ha reconocido, sorprendido por la pregunta, que sí existen esas conversaciones a través de mensajería instantánea: "Es cierto, con todos los líderes políticos. El de Iglesias no, tampoco yo lo pedí. Soy una persona que respeta mucho a Iglesias. Me ha sorprendido, no me esperaba esto. Leen los mensajes y contestan. El presidente más que el vicepresidente. Yo no soy ofensivo, les digo lo que pienso. Ellos de una forma respetuosa actúan y agradezco que lo lean y respondan".

En relación con el líder socialista, el hijo de la Duquesa de Alba ha reconocido que existe una relación cordial en el intercambio de mensajes: "Te debo decir que al presidente del Gobierno le conocí mucho antes de que fuese presidente. Le saludé en un avión y luego fui a intercambiar con él unas palabras. Me acuerdo cuando me dieron su móvil y yo tengo confianza en Pedro Sánchez. Le he escrito varias veces y una de ellas me contestaron, no sabía si había sido él. Entonces me lo encontré en un partido de fútbol y me dijo que sí había leído mis mensajes y también me dijo que no le molestaba que alguien como yo, honesto y sincero, le mandase su opinión. Entonces desde ese momento cuando tengo una opinión se la trasmito siempre desde el respeto".

Cayetano, sobre Pablo Iglesias

Respecto al número de Podemos, Cayetano reconoce que existen importantes diferencias ideológicas que han supuesto, en ciertas ocasiones, que sus mensajes no reciban respuesta, aunque siempre desde la moderación y el respeto: "El vicepresidente me contestó al primer mensaje porque era un tema que conocía bien. Yo con él todavía discrepo demasiado y entonces tengo que ser respetuoso. Tampoco puedo adoctrinarle, pero a veces le doy mi opinión, me contesta brevemente y cuando no le gusta ni contesta, pero por lo menos lo lee. Pero siempre desde la moderación y el respeto".

