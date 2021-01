Gonzo sorprende en ‘La Sexta Noche’ y cambia de opinión sobre Illa y Simón: “¡Lo que hay que escuchar!”

El periodista y presentador Gonzo sorprendía a todos este sábado durante el programa ‘La Sexta Noche’ al valorar con Iñaki López la explicación del director del CCAES, Fernando Simón, sobre el repunte de contagios de la tercera ola del coronavirus. Unas palabras no precisamente de elogio que se extienden más allá del portavoz del equipo de expertos de Sanidad, sino al propio ministro, Salvador Illa, que hablaba en ‘Salvados’ sobre las medidas previas a Navidad.

Y es que en dicha entrevista el presentador del programa entrevistaba al próximo candidato del PSC a las elecciones catalanas y le cuestionaba si las medidas adoptadas por Sanidad para Navidad eran demasiado laxas. El propio Gonzo recordaba este sábado cuál era la respuesta de Salvador Illa: “¿Pero usted sabe lo que significa cerrar todo?” Ahora, el Gobierno se plantea la posibilidad de endurecer radicalmente las restricciones, aunque eso sí, descarta el confinamiento domiciliario.

La opinión de Gonzo hace dos meses

Preguntado hace solo dos meses en una entrevista con El Economista sobre la labor del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Gonzo salía en su defensa ante los ataques de la oposición política. Mencionaba el periodista gallego que Simón había sido una “víctima de estrategias políticas”, tras los reproches tanto en medios de comunicación, redes sociales o desde los propios partidos políticos.

De hecho, el presentador de la Sexta planteaba la posibilidad de aumentar la tecnocracia en la política actual, subrayando la idea de incluir más expertos en los ámbitos de gestión y del Ejecutivo. Todo ello apenas unos meses después del revuelo que provocó la entrevista de Fernando Simón en Mediaset con Jesús Calleja, en la que se sinceraba sobre la presión que había sufrido en los últimos meses.

Gonzo cambia de opinión sobre Simón

La mecha la encendía en ‘La Sexta Noche’ Iñaki López, que preguntaba al presentador de ‘Salvados’ por las explicaciones de Simón: “¿Crees que son responsables las declaraciones de Simón de que la culpa es de habérnoslo pasado tan bien?” Un tema que parece escamar especialmente al periodista gallego, que acusa al epidemiólogo de usar siempre la misma excusa.

“Es que ya lo dijo en verano. Igual que las olas no se pueden evitar, parece que las justificaciones siempre son las mismas: Hicimos lo que pudimos, es que a ustedes les gusta pasárselo bien”, criticaba muy enfadado Gonzo.

Además, revelaba el periodista que a él le afecta personalmente después de haberse quedado toda la Navidad en Madrid: “Supongo que aquellos que se quedaron en sus casas en Navidades, que no vieron a sus mayores o perdieron su trabajo, cuando escuchan estas cosas no les gustará mucho. Yo, que me tuve que quedar aquí y no pude ver a mi familia, cuando escuché a Fernando Simón dije: 'joder, lo que hay que escuchar'”, concluye.