Imanol Arias acusa a TVE y PSOE de acabar con "Cuéntame" y luego se retracta

Imanol Arias ha acusado a TVE de no renovar la serie "Cuéntame cómo pasó" porque empezaron "a contar una historia que es muy mala para el PSOE", palabras de las que se ha retractado más tarde y que no eran "realmente sinceras" sino "fruto de un calentón verborreico" con el que se "pasó tres pueblos", ha dicho.

Las declaraciones de Arias en Telebilbao se emitieron este jueves por la noche, y en ellas el actor relata lo que califica como un hecho "histórico" y que "pasó en Moncloa": "Desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán, alguien del Consejo de Administración (de RTVE), socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo 'hay que cortar la cabeza a esto'".

"Y así fue, a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya", añade Arias sobre el supuesto fin de la serie cuando termine la actual temporada, la número 22, un extremo que no está confirmado oficialmente aunque ha sido publicado en algunos medios.

Fuentes de RTVE han asegurado este viernes a Efe que nada de esta historia relatada es cierto, que la honorabilidad de la plantilla de la casa está por encima de toda duda y que sus relaciones con Grupo Ganga, productores de la serie, siguen y seguirán siendo inmejorables.

El propio Imanol Arias ha publicado este viernes en Instagram una disculpa en la que se retracta de sus palabras y las tacha de "desafortunadas", "descontextualizadas", "lamentables", "impropias" de él y "no realmente sinceras", sino "fruto de un calentón verborreico" que le "inundó esa noche".

"Con todo el dolor me disculpo de esas afirmaciones en las que no fui ni justo ni sincero con los trabajadores de la casa TVE", en la que él ha trabajado los últimos 40 años, recuerda, sin poder "reprochar nada en absoluto en su comportamiento con mi persona" o profesional.

Según afirma, su estado después de una función de una obra de teatro como "Muerte de un viajante", de Arthur Miller, que está protagonizando en el Teatro Arriaga de Bilbao, no era el apropiado: "No era el estado de calma necesario", subraya.

"Me pasé tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de lo que dije me representa totalmente. Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado mucho y bien", continúa.

También extiende su petición de perdón a los miembros del Consejo de Administración de RTVE y al Grupo Ganga, productora de la longeva serie.

Este viernes, la productora ha remitido un comunicado a los medios en el que asegura no compartir las afirmaciones realizadas por el actor y sentirse "abochornados por ellas".

"Nuestro respeto es absoluto hacia todos los miembros del Consejo de Administración de RTVE y sus decisiones, respeto que se extiende hacia todos los profesionales de la casa. La suposición de que alguno de ellos haya podido vetar 'Cuéntame' por razón de alguna de sus tramas es, además de disparatada, falsa", afirman.

"Una vez más tenemos que reiterar que nunca hemos recibido consignas por parte de RTVE, y agradecer la libertad que siempre ha ofrecido a los autores e intérpretes de esta obra televisiva", dicen, al tiempo que lamentan "que se pueda poner en duda una colaboración tan positiva".