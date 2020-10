Iker Jiménez se sorprende al recibir a un policía en 'Cuarto Milenio': "Fue un shock"

Este domingo, 4 de octubre, Iker Jiménez vivió un momento único en'Cuarto Milenio'. En esta entrega, junto a Carmen Porter, trataron algunas de las historias más sorprendentes protagonizadas por perros y sus dueños. Para ello, entrevistaron a Jesús Montero, policía e instructor de guías caninos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, con el que Jiménez se emocionó al sentir también una gran admiración por su mascota.

Después de una interesante entrevista, Montero pidió un momento a Porter para dirigirse al presentador. El policía entregó a Jiménez un regalo como agradecimiento por su trabajo: "Gracias por tu profesionalidad", le dijo Montero al periodista.

"Gracias a ese programa que hiciste sobre el coronavirus en febrero empezamos a tomar precauciones, mis compañeros y yo. Gracias por hablar con expertos porque si algo me ha enseñado mi profesión es que tenemos que escuchar a los expertos, a los que saben. Desde ese primer programa íbamos con el gel a todos los sitios, manteniendo distancia con las personas… Luego ya se vio que había que tomar esas precauciones", continuó explicándole el policía.

"Quería agradecerte, en nombre de mi familia y del mío propio, porque creo que te tendrían que dar una mención, un reconocimiento por lo que hiciste. Hiciste algo relativamente sencillo como fue juntar a expertos para informar, algo que no hizo nadie más que tú. No puedo saber lo que hubiera pasado si tú no lo hubieras contado, pero si te puedo decir que, a día de hoy, ni yo ni mi familia nos hemos contagiado", apuntó el instructor canino, cuyas palabras significaron mucho para el locutor.

'Cuarto Milenio' (Cuatro)

"Hace un tiempo me dieron la medalla al Mérito Policial, y me gustaría que la tuvieras tú y que, cuando la veas, recuerdes que hiciste algo que nadie hizo", concluyó Montero mientras le otorgaba la insignia. "La recibo con agradecimiento, por que lo considero que es para todo el equipo que hizo ese programa. El reconocimiento del que hablas para mí es este, no es habitual vivir un momento como este", le respondió Jiménez muy agradecido y con una gran sonrisa.

"Estoy muy agradecido, no me salen ni las palabras. Qué alegría que un programa de televisión ayudara no solo a ti, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en un momento en que no había casi información. Te lo agradezco mucho", manifestó el comunicador antes de dejar atrás el emotivo momento y pasar al siguiente tema de la noche.

Gran gesto de Jesús Montero hacia Íker Jiménez dándole la medalla al mérito policial como símbolo de agradecimiento por tantas cosas buenas que ha hecho el programa informando sobre el COVID-19. A todos los espectadores se nos ha puesto el vello de punta.#CuartoMileniopic.twitter.com/FR9NMzjhW5 — Jesús BF (@j25bf) October 4, 2020

Iker Jiménez se pronuncia en Twitter

No obstante, horas después del programa, tras conseguir salir de su sorpresa y pensarlo en frío, el presentador del espacio de Cuatro quiso compartir con sus seguidores, a través de sus redes sociales, su experiencia y lo que sintió en este momento: "La verdad es que pocas veces en mi vida me he quedado sin habla. Casi siempre sé salir por algún sitio. Fue tal el shock de este momento que reconozco que empecé a hablar sin saber bien lo que decía. Ahora, más sosegado, me gustaría volver a decir gracias".