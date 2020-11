Iker Jiménez explota ante las últimas noticias sobre el futuro de Cuarto Milenio: "Rozan el ridículo"

Iker Jiménez ha querido salir al paso de las especulaciones sobre si abandonará la temática del misterio en Cuarto Milenio ante el éxito que está teniendo el programa durante la pandemia.

En el programa de este domingo, Iker Jiménez explicaba que hay otros temas que también centran su interés en estos momentos: "Hay muchos factores para esto. Es verdad que yo creo que estamos cerca de un límite: ¿cuántas veces hemos investigado sobre el terreno en fenómenos presuntamente extraños? Les hablo de las superclásicas en las que ocurre aparentemente algo, presencias, voces... ¿Qué hemos obtenido en todos estos años? Muy poco, real y objetivamente muy poco", aseguraba Jiménez, para después añadir que "quizá porque la naturaleza de estos fenómenos no tienen nada que ver con la tecnología y no es fácil ofrecerles pruebas. Hemos querido ser honestos y yo creo que después de cientos de reportajes, solo en televisión, si tuviésemos que hacer un balance tenemos muy pocas pruebas. Tenemos un puñado de voces, unas sensaciones, nunca hemos captado a algo parecido de la imagen que tenemos de un fantasma y hay que ser honesto para decirlo".

El presentador aseguraba que el camino del misterio había sido muchas veces recorrido ya: "Yo no quiero ser desconsiderado pero pienso que quizá ese no sea el camino más adecuado, o por lo menos ese es un camino que hemos trillado muchísimo y lo hemos hecho sin truco y por eso mismo hemos contado la verdad. Da la impresión de lo que sea que es el misterio y en el que yo creo profundamente, y les digo que existe, no es muy amigo de la tecnología, y aquellos que van con la tecnología y captan siempre cosas para mí son sospechosos".

Y por eso, iba a centrarse en otras temáticas. Algo que ya está haciendo en los últimos meses, en los que el coronavirus se ha convertido en el motivo principal de su programa.

Ante estas palabras de Jiménez, muchos se aventuraron a titular que "Iker Jiménez abandona el misterio". Unas informaciones que el presentador de Cuarto Milenio ha querido matizar.

Iker Jiménez explica la verdad: ¿Deja el misterio?

Iker Jiménez ha rechazado estas informaciones, que ha calificado como ridículas.

No voy a dejar el misterio. Me asombran algunos titulares. Hacer “periodismo” viendo un titular y no escuchando lo que he dicho es signo de nuestro tiempo. Por eso algunos rozan siempre el ridículo.

"No voy a dejar el misterio. Me asombran algunos titulares. Hacer “periodismo” viendo un titular y no escuchando lo que he dicho es signo de nuestro tiempo. Por eso algunos rozan siempre el ridículo. Solo hablé de tecnología, fenómenos en ciertos lugares y resultados objetivos", aseguraba Iker Jiménez.

El presentador de Cuarto Milenio ha querido recordar también los orígenes del programa.