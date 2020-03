Iker Jiménez se ha tenido que enfrentar en las últimas horas a la dura realidad que está dejando esta pandemia de coronavirus en España. El presentador de la Nave del Misterio ha compartido en su perfil de Twitter un tuit donde explica la situación tan delicada a la que se enfrenta su prima.

Con nerviosismo e intranquilidad, Jiménez compartía el estado actual de su familiar: "Acaban de ingresar en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria a mi prima Susana Pérez con neumonía bilateral".

Y es que su prima es una "mujer sana y muy dura mental y físicamente", un ingreso que él define como "algo repentino". Para terminar, el periodista ensalza la labor de todo el personal sanitario que estos días está dando lo mejor de sí: "Confío en esos médicos y enfermeras que se dejan la vida por los demás. Vamos a ganar la batalla Susana".

A este mensaje le ha seguido una oleada de tuit de ánimo y tranquilidad, convirtiendo en TT la frase Ánimo Iker.

Unos ánimos que han llegado hasta su prima: "Susana ha leído vuestros comentarios y ha sido energía pura. Así son los milenarios. Muchos de vosotros, como mi amigo @paviderice tenéis familiares en la misma situación. Pensamos en todos y tenemos fe en superar esta dura prueba. Ánimo amigos!!!".

IKER JIMÉNEZ, EN "TIEMPO DE JUEGO"

Iker Jiménez estuvo la semana pasada en el programa de COPE "Tiempo de Juego" para hablar sobre el coronavirus. Durante su charla con Paco González, el presentador denunció que le habían acusado de exagerar y de ser un conspiranoico cuando en enero ya alertaba de la gravedad del coronavirus: “No soy médico ni científico pero lo que sí he hecho es invitar a epidemiólogos, virólogos de Harvard, hemos hablado con la directora de pandemias de Stanford…y espero no irme detenido si digo lo que pienso. He tenido palos y amenazas por ese estigma, porque me gusta el misterio. Los científicos que han venido al programa no han tenido ninguna consigna. La desgracia del coronavirus en España ha sido la consigna de calma, cuando los médicos y epidemiólogos sabían que no era así”.

Iker elogió al pueblo español y su actitud, con acciones como la cita para aplaudir a todos nuestros sanitarios desde nuestros balcones: "Es momento para los ánimos para un pueblo español que es alucinante y cojonudo, que hace gestos increíbles".

