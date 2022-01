Iker Jiménez dice lo que piensa sobre la tercera dosis: "Yo hago caso a los que saben"

Iker Jiménez ha convertido su programa en televisión ‘Horizonte’ en un pequeño espacio en el que compartir su opinión sobre la pandemia de coronavirus. En él, el presentador de Mediaset aprovecha el momento oportuno para contar con diversas voces expertas para poder abordar la situación de la covid-19 y todas las decisiones que se han tomado desde que el virus llegó a nuestro país. Iker Jiménez nunca se ha mordido la lengua a la hora de compartir su opinión y, como no podía ser de otra manera, ha vuelto a hacer.

Es por esto por lo que ha vuelto a mojarse al respecto en ‘Cuarto Milenio’. En esta ocasión, el periodista ha querido hablar sobre la tercera dosis y ha dejado caer así sus dudas sobre la dosis de refuerzo. Además, tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para hablar del pasaporte covid, que ya se está utilizando en varias comunidades autónomas.





Iker Jiménez, sobre la tercera dosis de la vacuna

"Hay cosas que hoy día no puedo entender en este inicio del 2022. El tema del pasaporte covid está muy bien, yo lo tengo, como muchos. Se vincula a la tercera vacuna, pero cuando pregunto a especialistas de primer nivel me dicen que la tercera dosis es mejor solo para personas inmunodeprimidas o con problemas, entonces yo me quedo... si los que saben me están diciendo que esto no está claro cómo es que vinculan el pasaporte covid a la tercera vacuna, ¿usted me lo puede explicar a mí?", fueron las palabras que empleó el periodista de Cuatro.

A continuación, Iker Jiménez aseguró que él hace caso "a los que saben de verdad y no al político de turno". Además, el presentador de Cuatro quiso dejar claro que "en estos temas imagino que debe quedar absolutamente claro, si no es por rango de edad avanzada, por problemas concretos o sensibilidades concretas que uno pueda tener, que me parece adecuado e imagino que estará completamente testado y probado... si para la población no queda muy claro...", ha dejado caer el periodista.





Seguidamente, el presentador de 'Cuarto Milenio', se ha preguntado que "si no está claro para los que saben de verdad, que llevan toda la vida en inmunología, ¿cómo se toma la decisión de vincularlo a una cosa que te va a entorpecer las actividades lógicas? ¿Cómo se toman las decisiones?", ha argumentado. Iker Jiménez no ha desaprovechado la ocasión y ha querido hablar del papel de los políticos: "Cuando toman la rienda, aquí pasan cosas muy extrañas".

Por este motivo, y ante sus dudas frente a la tercera dosis por la forma en la que se ha tomado la decisión de inocularla, Iker Jiménez ha añadido: "Quizá alguien por ahí vea que las cosas no son tan claras y tomen sus determinaciones". No obstante, y a su juicio, "en este país, como comprenderá, yo me espero cualquier coas porque por algo somos el país del esperpento, para bien y para mal". De esta forma, Jiménez concluyó su momento de reflexión, dejando así claro que seguiría opinando sobre todos los asuntos que tuviera que ver con la pandemia de covid-19.