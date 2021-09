El Hormiguero: Pablo Motos explica el motivo por el que duerme conectado a 36 cables

El Hormiguero ha centrado este miércoles su contenido en la terrible erupción volcánica que arrasa la isla de La Palma, en Canarias. En la tertulia cómica del programa presentado por Pablo Motos, se ha hablado de uno de los temas más curiosos de la actualidad: los negacionistas de los volcanes. Personas que creen que la erupción es un montaje o que ha sido orquestada por el Gobierno o algún otro poder y que han compartido mensajes como estos en las redes sociales.

Soy una persona de mente abierta que ha visto casi de todo, pero los negacionistas de los volcanes me ha pillado por sorpresa?????? pic.twitter.com/6o7njeFn8E — Larry Walters (@LarryWalters_) September 20, 2021

"A mí lo de La Palma me parece provocado", o "está todo orquestado" son algunos de los mensajes que están circulando por las redes sociales y que comentaron en la tertulia de El Hormiguero humoristas como Luis Piedrahita, Marron o El Monaguillo. A raíz de ello, la conversación derivó en las teorías científicas de cada uno, y fue precisamente El Monaguillo el que reconoció que era "negacionista de las vitaminas": Yo soy negacionista de las vitaminas, no pueden existir tantas y, además, no hacen nada".

Unas palabras que llamaron la atención de Pablo Motos, que aseguró ser un consumidor habitual de todo tipo de complementos vitamínicos. Tantas pastillas distintas confesó consumir Motos que le cayeron todo tipo de bromas: "Pareces el de Breaking Bad", en referencia al conocido traficante de drogas de ficción.

Todo tipo de complementos a los que Motos ha ido poco a poco renunciando: "A lo largo de mi vida he ido descartando algunas que no me funcionaban, muchísimas. No han cuajado la inmensa mayoría". En ese momento, Jorge Salvador, que ya sabía que la chicha no estaba en las vitaminas, sino en otra estrafalaria costumbre de Pablo Motos, metió baza para que el presentador hiciera la verdadera confesión: "Cuenta cómo duermes, que lo estás haciendo de otra manera".

Pablo Motos explica en El Hormiguero por qué duerme conectado a 36 cables

Pablo Motos se hizo un poco el remolón, pero al final no tuvo más remedio que confesar su estrafalaria rutina de sueño y los motivos que le han llevado a adoptarla: "Antes de dormir me pongo unos cables, unos 36 que me conecto a las manos y los pies (9 por cada extremidad). Es un neuroestimulador no invasivo".

El objetivo es paliar los problemas de insomnio que padece Pablo Motos y a la vez luchar contra los dolores de cabeza con los que algunas mañanas se levanta.

Desde que comenzó a utilizar esta tecnología a la hora de ir a dormir, el presentador de El Hormiguero asegura que vive muy feliz porque puede dormir plácidamente.

Pablo Motos afronta un percance en 'El Hormiguero'

Este lunes, Pablo ha tenido que hacer frente al primer percance de la temporada en pleno directo, que ha resuelto y asumido con la profesionalidad que le caracteriza. Uno de los retos del día corría a cargo de Jorge Ventosa y consistía en saltar desde un cuarto piso, en una altura equivalente a 20 metros con una cesta que contenía 120 huevos, y lograr llegar a baja con el máximo número posible de huevos dentro de la cesta.

Tanto el presentador como los colaboradores han hecho sus apuestas sobre la cifra con la que lograría llegar al suelo Ventosa, pero la sorpresa ha sido que en tan solo unos metros, la cesta se ha dado la vuelta y todos los huevos se han caído al suelo. Se han escuchado entonces frases como "que desastre" o "fracaso absoluto", procedentes de Trancas y Barrancas. Motos no ha dudado en asumir el desastre de la prueba diciendo a Ventosa, "la culpa no es tuya pero creo que tenemos que dar el primer fracaso absoluto de la temporada, lamentándolo muchísimo".

Hemos intentado desafiar todas las leyes de la física con el reto de los huevos al vacío aunque ha sido el primer FRACASO ABSOLUTO de la temporada #TosarEHpic.twitter.com/VtKalTCBNG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 20, 2021





El pasado 6 de septiembre, Pablo Motos arrancaba la nueva temporada de 'El Hormiguero', la número 16. En este nuevo año, el presentador de Atresmedia buscará seguir cosechando los buenos datos de audiencia que marcaron la pasada temporada y que también empiezan a aparecer en esta nueva etapa. En este sentido, el programa del pasado jueves, en el que estuvo invitado Enrique Iglesias, consiguió un muy buen dato, siendo el programa más visto al registrar 2.308.000 espectadores, dato que se asemeja al conseguido el pasado año en programas como el que realizó junto al ganador del bote de 'Pasapalabra', Pablo Díaz.