Fernando Simón desmiente a Jesús Calleja a pocos días del estreno de 'Planeta Calleja'

Este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido que comparecer a última hora de la tarde junto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, para detallar lo que se ha hablado con la Comunidad de Madrid esta tarde en una reunión que han mantenido en la Plaza del Sol.

El entente al que intentaban llegar no ha sido posible. Después de dos horas de reunión presencial, ambos Ejecutivos se han emplazado a una nueva vista, ya que en la primera ocasión este no ha sido posible, según han explicado ambos Gobiernos a su salida, a los que unos responsabilizan a los otros por no querer llegar a acuerdos.

Las confesiones de Simón con Calleja

Lo que ha hecho 'diferente' la jornada, sin embargo, y que sin querer se ha hecho noticia ha ocurrido durante la rueda de prensa que han ofrecido Simón e Illa. Una de las periodistas ha hecho referencia a la entrevista que este viernes va a mantener Fernando Simón con Jesús Calleja en su espacio habitual de 'Planeta Calleja', donde el virólogo que estamos acostumbrados a ver diariamente dando detalle de la evolución de la pandemia ha intentado huir de comentarios políticos y va a tener la oportunidad de poder hablar extendidamente de política y de todo lo que ha vivido personalmente desde el interior del Palacio de La Moncloa y el Ministerio de Sanidad.

Entre todas las confidencias que Fernando Simón ha revelado a Jesús Calleja está lo que le han dicho algunos diputados, tanto de los partidos políticos que conforman el gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, como de la oposición más crítica con la gestión de la pandemia. “Sí que me han llamado algunos para darme apoyo”, ha revelado Simón ante un Calleja sorprendido, al que también han advertido de su dura posición: "Me han llamado algunos para decirme que, en algún momento determinado, ‘ten cuidado, mejor apártate un poco’”.

Los hechos que ha negado Fernando Simòn

La pregunta de este lunes ha estado relacionada con unas declaraciones que el propio Calleja ha hecho en los últimos días, donde ha descrito extendidamente todo lo que se podrá ver este viernes en Cuatro a última hora de la noche. Entre estas cuestiones que el presentador ha desvelado, se encuentran supuestas revelaciones que Simón hace y que tiene como objeto supuestas fechas en las que se va a acabar la pandemia o lo que va a pasar en los próximos meses en nuestro país.

La respuesta de Simón, no en vano, ha sido un claro recado hacia el aventurero, ya que Fernando Simón no ha querido entrar en valoraciones y ha explicado que esas palabras, tal y como le había dicho la periodista, se enmarcaban en una clara estrategia de marketing comercial.

“Ha utilizado un término que yo no conocía, lo de gancho mediático, yo creo que es básicamente eso. No hay ninguna información que no hayamos discutido en las ruedas de prensa, no hay información que no se haya discutido hasta la saciedad en muchos periódicos”, ha dicho delante del ministro de Sanidad, quien no ha querido entrar a valorar lo sucedido.

