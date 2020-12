Salvador Illa se siente culpable del "problema cardíaco" de un miembro del ministerio: "Me siento responsable"

Este domingo, Salvador Illa asistió a 'Salvados' para analizar la actualidad junto a Gonzo, además de hablar de la gestión sanitaria desde el otro lado. El ministro de Sanidad habló abiertamente de la planificación por parte del Gobierno, el impacto económico, la vacunación, las navidades y la tercera ola.

Tras confesar que le parecen "injustas" las críticas que ha recibido Fernando Simón, dado que lo considera un "excelente servidor público" y una persona "honesta", ya que "conoce cosas que la gente no tiene porque conocer", el ministro se abrió en canal y desveló como está viviendo la pandemia y cuál fue su momento más duro.

En primer lugar, Illa destacó como "momento más duro de toda la pandemia" los días en los que "teníamos más fallecidos, cuando sufríamos por la escasez de respiradores y veías que iba creciendo la ocupación de UCIS". Tal y como aseguró el político, "las cifras pesan mucho", por lo que fueron "momentos difíciles". Sin embargo, siempre tuvo claro que hacían "lo máximo" que podían hacer.

Asimismo, reveló el momento que peor lo pasó "a nivel interno": "En mayo, el Secretario General del Ministerio en aquel momento tuvo un problema cardíaco y tuvieron que venir a buscarlo en ambulancia", comenzó diciendo. "A mí esto me impresionó. Fue fruto de la tensión acumulada", agregó.

Este suceso "dolió" mucho al político, dado que no puede evitar sentirse culpable: "Es una persona que desde el primer día me había solicitado ser relevado, pero luego vino la pandemia y le dije: 'Oye Faustino, tienes que continuar' y lo hizo, un servicio público que jamás olvidaré. Entonces, le dio esto y le tuvieron que poner un marcapasos. Esto me dolió".

"Me sentí responsable", reconoció Illa tras reconocer sentirse mal por haberle "pedido que continuara". No obstante, aseguró "que está bien de salud, afortunadamente".

"Hacíamos lo máximo que podíamos"

A raíz de esto, el presentador de 'Salvados' quiso saber si también se había sentido en algún momento culpable "al ver lo datos más duros, los últimos días de marzo y primeros días de abril" y si se había "cargado personalmente la responsabilidad de lo que estaba pasando en el país". "Siempre uno reflexiona y le da vueltas a las cosas, pero yo sí tuve siempre claro que hacíamos todo lo máximo que podíamos hacer", le respondió el entrevistado.