El garrafal error de Lydia Lozano que desvela el secreto del programa "Hormigas Blancas"

Lydia Lozano no deja de dar titulares. Una semana después de ser la primera invitada estrella del programa "Mi casa es la tuya" con Bertín Osborne, la periodista de corazón participó este domingo en el especial "Hormigas Blancas" dedicado a Camilo Sesto. El espacio recordó el exitoso recorrido profesional del cantante y también las luces y sombras de su vida personal.

Pero Lydia también tuvo su propio protagonismo después de que Lourdes Ornelas, madre del hijo de Camilo Sesto, denunciara hace dos semanas en una revista que la periodista se había quedado indebidamente con una parte de la herencia del cantante. Algo que, obviamente, provocó un gran enfado de Lydia. En el programa de este domingo, Lourdes quiso retroceder en sus acusaciones señalando que muy probablemente Lydia no se había llevado ni un euro y que el "engaño" habría venido de otras personas.

Pero la mecha ya estaba prendida y Lydia se negó en rotundo a perdonar a Lourdes, a la que va a demandar. "¿Por qué hablas con Carlota Corredera y no me llamas?", ha dicho muy enfadada. Y precisamente fue en ese momento cuando la periodista, en un arrebato y muy enojada, levantó con mucho ímpetu su teléfono móvil mostrando la pantalla encendida. Lo que no sabía Lydia es que con ese detalle iba a revelar dos importantes secretos.

El primero, lo más anecdótico, es que Lydia Lozano tiene una foto suya como imagen principal en su teléfono móvil. En esa foto no aparece su marido Charly ni ningún familiar o amigo. Sólo ella. Algo que ha hecho gracia a muchos usuarios en internet.

El segundo 'secreto' revelado con esta acción es que el programa "Hormigas Blancas" no se emite en directo, puesto que el teléfono de Lydia reflejaba que eran las 19.53h. del jueves 10 de septiembre y no la madrugada de este domingo al lunes. Por tanto, el programa presentado por Carlota Corredera se graba días antes y se emite enlatado la noche del domingo.

Aunque todos los sabemos, Lydia demostrando que se grabó el pasado jueves. #HormigasCamiloSestopic.twitter.com/JodFotDBqf — Adrián Rodríguez (@AdriRdzz) September 13, 2020

LA DIFÍCIL RELACIÓN DE CAMILO CON SU HIJO

En el programa "Hormigas Blancas" Lourdes ha recordado cómo en su día se dijo que el cantante la había "alquilado para tener hijos", cuando no era verdad y lo suyo fue un amor de verdad que duró varios años y atravesó varias etapas. Emocionada, ha relatado como el cantante y ella eran muy amigos y ha definido a Camilo como "el amor de mi vida".

Así, cuatro años después de ese aborto y, fruto del amor que sentían el cantante y la mexicana, nacía Camilín. Fue un "niño buscado" que traía a Camilo "como loco". Sin embargo, pese a vivir un tiempo juntos en España, "me fui porque él tenía una manera de vivir que no era la mía. No era feliz, no éramos pareja". Pese a que se llevó al pequeño con la idea de que viniese a visitar a su padre de vez en cuando, "Camilo vino y se lo llevó. Fue duro para los dos. No fue la mejor decisión".

El resto, es historia, y desgraciadamente ya conocemos la mala relación que Lourdes y Camilo tuvieron hasta su muerte y la difícil relación que el artista tuvo con su único hijo hasta el final de sus días. La mexicana, muy dura con su ex pareja en todas las entrevistas que conceció hablando de él, ha admitido que "si me hubiera podido despedir de él le hubiera pedido perdón porque cuando me enojo digo cosas muy duras"

