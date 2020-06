Fernando Simón responde alto y claro a las palabras de Pablo Motos

Fernando Simón, el director del Centro Nacional de Epidemología, ha respondido con rotundidad a las palabras pronunciadas por el presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos.

La crítica de Pablo Motos a las medidas tomadas en los aeropuertos

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha criticado reiteradamente en su programa la gestión de los controles a los turistas en los aeropuertos, ya que considera que se deberían hacer más PCRs a los turistas que lleguen a los aeropuertos españoles.

Pablo Motos afirmaba que la mejor medida para evitar que los turistas lleguen infectados con coronavirus a España es hacerles PCR antes de tomar un avión, en el aeropuerto de origen.

“Pero ha salido el doctor Simón y ha dicho que serviría de poco porque te podrías infectar. Debe de ser el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada. No lo entiendo”, ha asegurado Motos.

Pablo Motos ha dicho que Fernando Simon parece que llevara una semana durmiendo en el coche.



Si dijera lo que yo pienso de él, me cierran la cuenta...



En el mismo sentido se manifestaba en COPE, María del Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, que reconocía que los tres controles establecidos por el Gobierno para la detección de casos - documento a cumplimentar, toma de temperatura y diagnóstico a ojo - no son suficientes. "Son poca cosa. No van a impedir la entrada de personas con coronavirus, sobre todo asintomáticas o presintomáticas", ha reconocido. Ni siquiera todos los aeropuertos españoles disponen de los mismos controles, ya que depende de su tamaño y del número de vuelos programados.

Para Faraco, "es complicado detectar que alguien tiene coronavirus con sólo un control visual salvo en casos muy agudos" y los documentos que se rellenan ni siquiera se revisan a tiempo. Sólo la toma de temperatura "podría dar un aviso" sobre si alguien es positivo.

La respuesta de Fernando Simón a las críticas de Pablo Motos

Fernando Simón ha querido salir al paso de estas acusaciones y lo ha hecho respondiendo a las dudas que le planteaba una periodista al respecto. Simón ha asegurado que es "obvio” que no se va a “poder detectar todo”. “Las personas que se hagan una PCR y sean negativos cuando se la hacen antes de salir, no podemos saber si no van a ser positivos cuando lleguen. Si se hicieran PCRs aquí, no podemos saber si la muestra está bien tomada porque se tendrían que tomar cientos de muestras muy rápido”, ha explicado.

“No sabemos si un caso cuando llega es negativo y dos días después va ser positivo”, ha continuado Simón, que ha insistido en que “no vamos a detectar todo, hagamos lo que hagamos”.

“Pretender que nuestras fronteras estén blindadas a la entrada de casos... ni locos. Y que nadie pretenda que eso se pueda hacer. Se pueden reducir los riesgos hasta cierto punto y hay que reducirlos de una forma lógica y sensata, pero no podemos invertir en un control férreo de fronteras lo que no tenemos. Ni nosotros ni nadie, es que es prácticamente imposible”, ha asegurado Fernando Simón.