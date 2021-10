Un fallo técnico juega una mala pasada a Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía' y le trae críticas: "Lo sentimos"

La semana pasada, Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás anunciaron que los espectadores de 'Ya es mediodía' podrían disfrutar de la esperada entrevista a Kerem Bürsin, protagonista de 'Love is in the air'.Cada día, la presentadora y el colaborador manifestaban la envidia que tenían por la reportera del programa que sería enviada para entrevistar al actor de la exitosa novela turca. Tal y como comunicaron, la entrevista iba a llegar al matinal este lunes, 25 de octubre.

Sin embargo, este reportaje nunca ha llegado a emitirse, a pesar de haberse pasado su fecha de emisión. Esto provocó que una oleada de críticas estallaran contra el programa de Telecinco, ya que los fans de la ficción de Divinity se mostraron muy decepcionados por no poder ver la entrevista y enfadados al haberse sentido engañados por el programa presentado por Ónega. El revuelo en redes sociales fue tal, que la conductora del espacio de Telecinco ha decidido pronunciarse al respecto y dar una explicación sobre el motivo por el que la entrevista no se dio como estaba programada.

Antes de despedir la entrega de este martes, Miguel Ángel Nicolás quiso poner sobre la mesa todas las críticas que habían recibido en las últimas horas para explicar lo que llevó al programa a no emitirla. Todo fue culpa de un fallo técnico, concretamente de un problema con el micrófono, que no permitió al programa hacer su trabajo. Para demostrarlo, el equipo de 'Ya es mediodía' decidió emitir el reportaje en el que se veía a la reportera ir hasta el evento para ponerse en contacto con el actor que tanto revuelo ha generado en nuestro país.









"Estas cosas pasan, qué le vamos a hacer"

En el vídeo, se puede ver a la periodista hablar con el club de fans de Kerem Bürsin y narrar cómo había vivido el encuentro y el cariño con el que el actor había recibido a todos los asistentes. No obstante, el problema llegó a la hora de entrevistar al protagonista de la ficción, ya que el micrófono dejó de funcionar.

El programa de Telecinco quiso tomarse el incidente con humor y decoró la pieza con sonidos y efectos para remarcar el fallo técnico. Asimismo, aseguraron que, en pleno evento, había fallado la cámara puesta por parte de la organización de este encuentro. De esta manera, 'Ya es mediodía' quería dejar claro a sus espectadores que no había sido un engaño, simplemente que la entrevista no había podido emitirse por un error ajeno al programa.

La redacción del espacio de Telecinco siguió tirando del humor y subtituló una parte de la charla con el actor para señalar que Kerem Bürsin tenía ganas de conocer a la propia Ónega. Cuando terminó el vídeo, la reportera se había ruborizado por sus palabras y apuntó que seguro que el actor no había dicho eso. Finalmente, la presentadora se despidió de la audiencia y no dudó en disculparse: "Lo sentimos mucho, pero se nos rompió el micrófono de la cámara. Estas cosas pasan, qué le vamos a hacer. Pero el reportaje ahí está".

Kerem for Ya Es Mediodía (?)?? pic.twitter.com/6GkroZQ1Bl — mia? (@miabolat) October 26, 2021