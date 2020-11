Fabiola, mujer de Bertín Osborne, relata a lo que se enfrenta su hijo con la ley Celaá: "Seamos realistas"

Fabiola Martínez, mujer de Bertín Osborne, es una de las voces críticas que ha opinado sobre la denominada 'ley Celaá'. Hace unos días, su marido ya atacaba directamente al Gobierno por "cargarse" la educación especial. Este lunes, ella ha sido la encargada de trasladar su crítica a una ley que afecta de lleno a su hijo en el ente público.

Cuando empezaba su intervención en el programa, la presentadora le preguntaba en qué le afecta la ley a su hijo. Esto era lo que respondía: "Afecta en todos los sentidos en el momento en el que se plantea que poco a poco vayan desapareciendo los colegios de educación especial para meterlos a todos en el mismo saco", decía Fabiola Martínez.

Y añadía: "Estamos hablando de quitar oportunidades para convertirla en una sola cuando por otra parte las entidades que hablan por la discapacidad, que no nos representan a todos, siempre defienden los mismos derechos y tener las mismas oportunidades. Obviamente la igualdad y la integración es importante pero la igualdad de oportunidades no la de personas porque todos somos diferentes".

Así se producía el tenso debate entre Fabiola Martínez y un colaborador del programa

Durante la entrevista, hay en un momento concreto en el que se produce un bronco debate. Ocurría cuando un colaborador de 'La Hora de la 1' aseguraba que "Fabiola dice la otra, que la otra es la pública". No obstante, la mujer de Bertín Osborne le matizaba que "no la otra es la educación ordinaria, sea pública o privada". Este se convertiría en uno de los múltiples puntos en los que ambos no estarían de acuerdo.

Paco Tomás continuaba con su premisa y le decía a Fabiola cuál era, a su parecer, la intención del Ejecutivo: "Lo que hace el Gobierno es plantear que en diez años los centros públicos estén lo suficientemente habilitados para acoger a niños con discapacidades. Pero eso no significa que igualen todas las discapacidades, porque habrá algunas que puedan estar en sitios públicos y otros que no".

Fabiola Martínez se aventuraba a aclararle, con su voz visiblemente tensa: "Si a mí me dicen que Kike va a ir a un colegio con todas las posibilidades del mundo, qué crees que voy a decir que no, yo quiero lo mejor para mi hijo como todos los padres de hijos con discapacidades de España". Sin embargo, no llegaban a ningún punto en común: "ella hace una comparación que no es correcta", decía el colaborador.

Sea como fuere, lo que está claro es que está ley está movilizando a miles de personas en España... y creando un debate que se está haciendo extensible a platós de televisión, redes sociales y entre colectivos educativos.