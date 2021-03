Un experto da la clave definitiva a Mónica López para poder controlar la cepa británica: "Es más fácil"

Uno de los investigadores en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la cepa británica, Iñaki Comas, ha querido dar la clave definitiva sobre cómo podemos evitar su propagación por todos los territorios en u momento más que delicado para nuestro país.

A las puertas de la Semana Santa, la incidencia acumulada ha ido subiendo pese a los últimos cambios matemáticos que ha adoptado el Ministerio de Sanidad. Tanto es así que España puede estar a punto de caer en una "situación extrema", que tiene lugar cuando esta supera los 150 casos cada 100.000 habitantes. Cifra que ya han superado Navarra y la Comunidad de Madrid así como Ceuta y Melilla, algo que ha obligado al Gobierno foral a endurecer más las medidascon el cierre de los interiores de los bares así como con la rebaja del aforo de las grandes superficies.

La variante británica golpea a nuestro país

En esta nueva ola, la variante británica parece estar teniendo más importancia que ninguna otra. Eso es, al menos, lo que se desprende de los datos que facilita a diario el Ministerio de Sanidady lo que venía advirtiendo el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón, quien había apuntado que esta podría ser una de las grandes protagonistas en estos primeros meses de 2021.

La variante ya representa más de la mitad del virus que circula en algunas regiones. Las comunidades autónomas que más incidencia de esta variante presentan son Asturias (99 %), Cantabria (95 %), Navarra (91 %), Galicia (90%), Cataluña (89 %), Baleares (83 %), País Vasco (76 %) y Comunidad Valenciana (71 %).

La consejera de Salud del Gobierno Foral, Santos Induráin, en su última comparecencia ante los medios, en la que aprovechó para anunciar las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del jueves a las 00:00 de la noche, advirtió que esta variante estaba “avanzando y ganado terreno" dentro de la Comunidad foral y estaba detrás de muchos de los casos que se estaban dando a conocer en la región gobernada por la socialista María Chivite.

La clave para frenar con la cepa británica

El investigador del CSIC, Iñaki Comas, ha indicado ante el temor que está habiendo con el ascenso de la cepa británica que su relación con la cuarta “es mucho más difícil de eliminar”. Lo ha hecho en el programa 'La hora de la 1', espacio que presenta la periodista Mónica López.

Comás ha explicado que “las medidas que hemos tenido hasta ahora han ayudado a que caiga la incidencia de las anteriores variables y esta variable está costando muchísimo más”. Además, ha señalado, cada vez que se relajan las medidas de movilidad o protección, “lo que vemos es que aumentan mucho los casos”, por lo que advierte del riesgo sobre los mensajes de “salvar la Semana Santa”.

"El problema no es que las restricciones no vayan a funcionar con esta variante, que más o menos funcionan, si no que no nos podemos permitir levantarlas"



Por último, ha añadido el investigador en la cadena pública, la única forma de evitar que esta ola vaya a más y que por tanto la cepa británica deje de aumentar es que las restricciones sean severas y no se levanten a las dos semanas. “El problema no es que las restricciones no vayan a funcionar con esta variante, que más o menos funcionan, sino que no nos podemos permitir levantarlas”, ha indicado el investigador.

