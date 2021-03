Mónica López corta a Irene Montero por acusarla de posicionarse en TVE: "Usted lo está defendiendo"

Este miércoles, Irene Montero, Ministra de Igualdad, ha acudido a 'La Hora de La 1' para analizar junto a Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la gestión del coronavirus, la Ley Trans, la prostitución y la polémica que gira en torno a su familia por su supuesta niñera.

Tras hablar de la actualidad, la conductora del espacio ha querido hacer hincapié en el argumento de la de Podemos sobre la prostitución. "Otro debate que está en la sociedad, en el feminismo, y es en torno a la prostitución. El otro día escuchamos a Silvia Federici, que apuntaba que la legislación acabara criminalizando a las prostitutas ¿Cómo va a conseguir seguir adelante con ese tema?", ha comenzado diciendo Mónica López.

"En el caso de la ley de libertad sexual, no podíamos pasar por alto que la explotación es una forma, de las más crueles, contra las mujeres. Además, todos los organismos internacionales, señalan que somos uno de los países principales de tránsito de explotación sexual. Por tanto, una ley de garantía integral de la libertad sexual tiene que acometer la protección de las mujeres que son víctimas de explotación sexual, lo que es un amplísimo consenso. Y, a partir de ahí, lo que nosotras no hacemos en la ley es poner el foco en las mujeres sino poner el foco en la industria proxeneta", ha explicado Montero.

"Si ustedes hacen que la persona que tiene el prostíbulo se la persiga, hay voces que dicen que se dejarían a las prostitutas desamparadas porque no tienen un sitio al que ir y las acaban criminalizando a ellos y desprotegiéndolas", le ha aclarado la conductora del espacio de TVE, indicando por donde iba su pregunta.

"No sé si la propuesta es dejar en la impunidad, como de hecho las Fiscalía dice que hacemos nosotros en el Código Penal actual, a los proxenetas. Los proxenetas son personas muy poderosas en nuestro país y no sé si la propuesta es continuar en la impunidad. Puede ser, puede ser", decía la ministra hasta que fue interrumpida por López. "Dicen que hay prostitutas que, cuando son mayores, se dedican a regentar prostíbulos...", insistía la presentadora, mientras Montero elevaba la voz para mantener el turno de palabra.

"Yo no estoy defendiendo"

"La Fiscalía lo que dice es que, ahora, aquellas personas que se están lucrando de la explotación sexual de las mujeres, están en la impunidad. Y todos los organismos internacionales nos obligan a combatir a esa industria proxeneta que se lucra con la explotación sexual de las mujeres", ha agregado Montero.

"A partir de ahí, quien plantee si la propiedad de un gobierno feminista tiene que ser la protección de las mujeres en contexto de prostitución, por su puesto... Hemos creado el primer mecanismo con el que no hace falta que una mujer ponga una denuncia para poder acceder a sus derechos. Pero si alguien me está intentando proponer que este gobierno no se atreva a mirar cara a cara a la industria proxeneta ya acabar con la impunidad, creo que esa no es una propuesta tolerable para un gobierno feminista", ha continuado diciendo.

"Usted me habla de inserción sociolaboral, me habla de sacar mujeres que están en trata de blancas... ¿Y las mujeres que ejercer la prostitución de forma voluntaria?", ha querido saber la presentadora. "Ese es el debate del feminismo. Usted está defendiendo las posiciones regulacionista", ha empezado argumentando Montero hasta ser interrumpida por López, quien ha parecido sentirse señalada. "Yo no estoy defendiendo, estoy preguntando", se defendió la presentadora.

"En su pregunta va implícito el reconocimiento de que ejercer la prostitución puede ser un trabajo", se ha corregido la política. "¿Usted cree...?", ha intentado preguntar la comunicadora. "Yo soy abolicionista, sí. Yo creo que debemos perseguir a la industria proxeneta y garantizar los derechos de todas las mujeres y luchar con la explotación sexual. Y eso es lo que estoy haciendo", ha concluido la entrevistada.