Estos son los formatos que la televisión debería sacar del baúl de los recuerdos

Si Greta Thunberg perteneciese al mundo de la industria cinematográfica y televisiva estaría orgullosa de como estos mundos, debido a las faltas de nuevas ideas y los fracasos prematuros de la mayoría de nuevos formatos, reciclan una y otra vez programas que las emisoras tenían enterrados desde hace años.

El ejemplo más cercano que tenemos estos días es '¿Quién quiere ser millonario?', rescatado por Antena 3 y que se ha convertido en el líder de las noches de los miércoles granjeándose la renovación para otra temporada. La última en en rescatar un formato de los 2000 ha sido la productora Zeppelin TV, la encargada de 'Gran Hermano', que hace unas semanas registraba en propiedad el formato 'Allá tú', dejando abierta la puerta de su resurrección.

Viendo los ejemplos de '¿Quién quiere ser millonario?', o por ejemplo del regreso de 'Operación Triunfo' en 2017 y el éxito que tuvo, estos son los formatos que proponemos para vuelta a televisión:

ALLÁ TÚ

El concurso presentado por Jesús Vázquez se convirtió en un clásico de las tardes entre los años 2004 y 2008 en Telecinco, aunque tuvo una breve segunda vida en Cuatro en 2011. Era un programa de especulación, el concursante principal tenía una caja con un valor desconocido entre 600.000 euros y objetos con un valor menos al euro. El concursante iba abriendo 22 cajas que tenían el resto de los concursantes y conforme se iban descartando los premios, "La Banca" iba ofreciendo dinero al concursante por su caja, y el concursante debía decidir si ir con su caja hasta el final o venderla.

Siempre nos quedamos con la duda de saber si "La Banca" existía de verdad, o solo era Jesús Vázquez hablando solo con un teléfono. Por esa intriga, esa emoción, o simplemente para resolver el misterio de quién decide el dinero que se ofrece por la caja, debería volver este programa. Algo que puede que no esté muy verse, ya que como hemos adelantado Zeppelin TV se ha quedado recientemente con los derechos del formato.

EL DIARIO DE PATRICIA

Quizás uno de los programas más queridos y más añorados por el gran público de la pequeña pantalla. Este talki show donde los invitados contaban sus historias a Patricia Gaztañaga. Un programa capaz de unir parejas, separarlas, hacer pruebas de paternidad y un sin fin de opciones que lo hacía tan atractivo.

Muchos de los grandes momentos virales de la televisión antes de que se acuñara el término viral se generó en este programa. El programa se emitió en Antena 3 desde 2001 hasta 2011, tras casi 10 años sin estar en antena, de seguro que serán miles los protagonistas que tengan algo que contar. ¿Se imaginan los temas que podría tratar y los invitados que pueden ir en la era de las redes sociales y de la 'hipercomunicación'?

Por todo esto, y por los grandes momentos que nos dejó pedimos que vuelva.

NEXT

Quizás uno de los más desconocidos de la lista pero que las redes sociales se han encargado de convertirlo en un programa de 'culto'. En la era donde 'First Dates' triunfa en Cuatro de la mano de Carlos Sobera, 'Next' que se emitió en Neox entre 2010 y 2011 sería la versión juvenil, agil y gamberra de los dating de la televisión. La mecánica de este programa se basa en que un grupo de personas tenía que conquistar en una cita a un candidato, cuanto más tiempo durase la cita más dinero ganaban. El problema llegaba cuando el candidato rechazaba la cita solo con el primer vistazo, solo con un 'next' ponían fin esa cita.

El repaso que han hecho algunos youtubers como AuronPlay de los mejores momentos que dejó este programa llegan a las millones de visualizaciones en youtuber.

EL GRAN PRIX

Un clásico que nunca falla. No hay verano que la audiencia nostálgica no pida el regreso del mítico programa veraniego por excelencia. En un momento político donde cada vez se levantan más fronteras, y donde el papel de los pueblos está sufriendo un gran revés de despoblación, rescatar este formato debería ser obligatorio por ley.

Apostamos porque sea TVE quien rescate este formato, como televisión pública que de voz y protagonismo a los pueblos de la geografía española. Y no sería un 'Gran Prix' sin sus vaquillas, con sus nombres curiosos, y puestos a pedir queremos de vuelta a Ramón García, cosa que no es tan desbartada, y que el bilbaino podría tener entre manos un proyecto con la pública que podría facilitar volver al 'Gran Prix'.

¿Volverémos a ver el programa del abuelo y del niño? Esperamos que sí.

ATRAPA UN MILLÓN Y PASSWORD

Dos concursos, dos adaptaciones de juegos de mesa que funcionaron bien en su época. 'Atrapa un millón' dejó de emitirse en 2014 para dar paso a 'Boom'. Tenía un funcionamiento muy dinámico que dejó momentos inolvidables como el protagonizado por Remedios Cervantes. Otro de los concursos sacado de la dinámica del juego de mesa 'Tabú', era 'Password', el programa emitido en Cuatro hasta 2010. En este concurso parejas formadas por un anónimo y un famoso jugaban a adivinar las palabras.

Dos concursos que gozarían de buena salud, dos formatos que pueden servir como comodín para cualquier televisión para ocupar diversas franjas.

OTROS FORMATOS

Otros concursos como 'Furor' o 'Alta tensión' podrían tener una nueva vida en televisión y contarían con en beneplácito del público. También los hay quien son una garantía siempre que vuelven a la vida, como 'Humor amarillo', que siempre divierte con las aventuras del "Chino Cudeiro".

También hay formatos que preferimos que se queden en el baúl de los recuerdos, porque creemos que su tiempo ya pasó y es mejor que se queden como un recuerdo en la memoria colectiva como 'Qué apostamos', 'Waku Waku', o 'El precio justo'.