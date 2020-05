El bochornoso show de José Antonio Avilés para explicar sus estafas: "Maté tres veces a mi abuela"

El miércoles por la noche estaba acostumbrando a ser el día televisivo en el que las cadenas menos competían por la audiencia dentro de los días laborales. Todo esto se venía abajo tras la última noche. Antena 3 estrenaba 'Pasapalabra', y Mediaset no tenía mucha maniobra para contraatacar.

A pesar de ello recurría a un vació legal para alargar el formato diario de resumen de 'Supervivientes' para convertirlo en una especie de 'Sálvame Deluxe' con una entrevista a su producto estrella de las últimas semanas. Telecinco reservó a Jorge Javier que no presentó 'Sálvame' esa tarde para competir con todo contra el nuevo programa de Roberto Leal.

Acompañado de pesos gordos de la cadena como Kiko Matamoros o María Patiño, Telecinco ofreció un espectáculo bochornoso muy del gusto del público, donde Avilés aclaró todo lo que ya se sabía, y siguió con un perfil de engaño en otros temas en los que no quiso entrar.

Avilés da su versión de las acusaciones de estafaMediaset España

La doble vida de Avilés y sus engaños

A lo largo de las últimas semanas se ha ido descubriendo una cantidad ingesta de mentiras, manipulaciones, denuncias y estafas por parte del colaborador de 'Viva la vida' y concusante de 'Supervivientes'. Todos estos temas han generado horas y horas de televisión para los programas de Mediaset que no han dudado en despiezar cada una de la polémicas, de ahí que los componentes de esta gala especial estuvieran especialmente documentados.

Jorge Javier, que es el mejor para este tipo de entrevistas, consiguió sacar algún que otro titular a pesar de que Avilés iba con el discurso preparado y a pesar de todas las acusaciones continuó vendiendo una imagen de víctima: "Creé una vida paralela y no supe parar. La mentira es el camino fácil y no te lleva a nada. Tengo 24 años y si tengo que pedir perdón, lo pediré y reconoceré lo que realmente he hecho. He engañado a gente en mi pasado y el primero a mí mismo. Pero no he querido ocasionar daño a nadie, quería ser feliz y fui egoísta", comenzaba con un mensaje asumiendo todas las culpas y los errores pero carente de verdad, humildad y arrepentimiento real.

Tras estas primeras confesiones Jorge Javier iba al grano y sacaba uno de los temas más lamentables de los escuchados, lo lejos que era capaz de llegar el joven cordobés para engañar a la gente para su beneficio: "He 'matado' a mi abuela tres veces", respondía Avilés a una de las acusaciones que más se ha escuchado en los últimos días que ponía a la gente a la que debía dinero, que su familiar había muerto.

Algunas de sus víctimas ya han tomado medidas legales y llevarán al joven a la justicia. Sin embargo, Avilés ha continuado defendiéndose y solo ha aceptado pequeñas deudas que confirmaba estar pagando ahora, y desacreditando a una joven a la que debe más de 1000 euros. Ante las preguntas sobre si tenía miedo a terminar en la cárcel, y si había existido estafas el 'pequeño Nicolás' de Mediaset respondía con medias verdades: "Yo debo dinero, no he estafado. Debo dinero que desde el día 14 de mayo se está pagando, cuando he tenido acceso a mis cuentas bancarias

"He anulado transferencias con conocimiento de que las anulaba. Puedo demostrar que esas transferencias no son falsas sino que no tienen fondos. En dos ocasiones sabía que no había fondos pero sabía que en algún momento llegaría porque mi nómina la cobro entre el 1 y el 10 de cada mes", admitía intento redimirse a lo que Kiko Matamoros le recordaba que eso también es un delito.

¿Es José Antonio Avilés periodista?

Otros de los temas que han estado dando vuelta sobre los últimos días ha sido la presunta titulación en periodismo de Avilés. No es ningún delito trabajar en Mediaset (o cualquier otro medio privado) sin ser periodista, sin embargo el cordobés había llegado a presentar títulos cayendo en un delito de falsedad documental. Además siempre se ha denominado de periodista y lo recuerda siempre que puede.

Tras varias investigaciones, en Mediaset ya habían llegado a la conclusión de que eso se trataba de otra de las mentiras del mundo de fantasía de Avilés, ahora el propio protagonista lo confirmaba: "No soy periodista. Como queréis sinceridad y vengo a abrirme en canal te cuento la verdad", confesaba para sorpresa de muy pocos.

"Yo no quería estudiar pero todos mis amigos estaban estudiando carrera, y para hacerme 'el guay', dije que era periodista. Nadie me ha pedido el título. Engañé a mi madre para que dijese en televisión que he estudiado periodismo hasta que yo volviera para aclararlo. Le dije que lo estudié a distancia. Ya le he dicho a mi madre 'mamá no soy periodista", confesaba generando comentarios de vergüenza ajena de María Patiño que no podía dejar de mostrar su indignación con lo que estaba viviendo y escuchando.

A pesar de estas confesiones que nadie se atrevería a justificar, Avilés continuó defendiendo su trabajo como colaborador de programas, y enorgulléndose de ello: "A lo largo del tiempo he trabajado para tener exclusivas y para tener noticias y llevar informaciones. Te puedo asegurar que no de la forma que se está diciendo", explicaba haciendo alusión a las acusaciones de chantaje para conseguir información de los padres de Julen, el niño fallecido en Totalán.

Lejos de bajar el tono, reconocer errores e intentar evitar declaraciones que puedan ser usadas en su contra en un futuro Avilés continuó defendiéndose, e incluso se atrevió a atacar a quienes le acusan ahora: "Yo soy el árbol de navidad al que todas las bolitas se le ponen. Soy un moroso, no soy un estafador. A lo mejor soy yo el que tiene que tomar medidas", eran algunas de las amenzas que se atrevía a lanzar a pesar de todo por lo que tiene que callar.

María Patiño fue la más crítica con José Antonio AvilésMediaset España

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

'Supervivientes' | José Antonio Avilés no convence con sus explicaciones sobre sus supuestas estafas

SUPERVIVIENTES | José Antonio Avilés protagoniza el cambio más radical de la edición, y dudas con su profesión

Así fue el intento de estafa del showman José Antonio Avilés al Córdoba C.F. ofreciendo 500.000 euros